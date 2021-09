La Casa di Carta 5 contro gli spoiler: i 100 peggiori spoileratori “rinchiusi” su un aereo in volo Netflix è riuscita a organizzare una “no-spoiler zone” selezionando cento tra i principali “spoileratori” d’Italia. Decollati ieri mattina, sono rimasti in volo per cinque ore guardando tutti insieme i cinque episodi della prima parte, senza poter usare il cellulare, né alcun altro tipo di connessione.

La prima parte de La Casa di Carta 5, la stagione finale della popolare serie tv, è finalmente disponibile. Netflix per cercare di non rovinare i clamorosi colpi di scena contenuti nei primi cinque episoi, ha organizzato una "no-spoiler zone" per cento spoileratori selezionati tra i più accaniti d'Italia.

L'evento Netflix

Netflix è riuscita a organizzare un'attività fuori dal comune: decollati ieri mattina, al momento della messa online degli episodi, i cento spoileratori sono rimasti in volo per cinque ore, guardando tutti gli episodi nello stesso momento – senza poter usare il cellulare, ovviamente, né alcun altro tipo di connessione – e permettendo così a milioni di fan rimasti a terra di guardare senza problemi la serie. Ovviamente, tutto si è trasformato in un'esperienza indimenticabile per quelli che vi hanno partecipato, ben felici di essere ostaggio della banda più celebre e amata nel mondo. Nel video, c'è anche la presenza di uno dei talenti della serie, Darko Peric (Helsinki).

Le parole dei protagonisti

Nelle interviste che Fanpage.it ha realizzato a sei degli attori protagonisti, abbiamo scoperto qualcosa di più sul futuro della serie e sul futuro degli stessi attori. Per esempio, Jaime Lorente ha spiegato di sentirsi pronto per nuove avventure piuttosto che proseguire con uno spin-off sulla vita di Denver: "Se me lo chiedi tra cinque anni, però, ti dico di sì". E ha infine rivelato la sua voglia di lavorare in Italia: "Se c'è una sfida, sono pronto". Della stessa opinione anche le attrici Esther Acebo (Stoccolma) e Belén Cuesta (Manila) che hanno rivelato di aver legato molto attraverso i loro personaggi. Più possibilisti nei confronti di uno spin-off, si sono invece rivelati i personaggi di Palermo, Lisbona e Helsinki: gli attori Rodrigo de la Serna, Itziar Ituño e Darko Peric hanno dichiarato che "sarebbe bello partecipare a uno spin-off, anche solo per la scusa di ritornare a vedere dei grandi compagni di viaggio".