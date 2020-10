Jessica Antonini interviene su Instagram dopo la scelta lampo a Uomini e Donne per smentire l’indiscrezione secondo la quale la storia con Davide Lo Russo sarebbe finita pochi giorno dopo la loro uscita dallo studio del dating show. La smentita di Jessica segue la linea di quella che aveva già fatto Davide solo poche ore fa. L’ex tronista ha improvvisato una veloce diretta Instagram per confermare che la relazione con il corteggiatore scelto in tv prosegue.

Jessica attacca la ragazza del flirt con Davide Lo Russo

“Penso che sia bruttissimo vedere la cattiveria delle gente, penso che sia bruttissimo che per qualche follower sia stato inventato tutto questo” esordisce Jessica in camera. L’ex tronista ne approfitta anche per rispondere alle critiche che le sono piovute addosso durante il suo trono: “Sono semplicemente una donna sicura di sé, che ha seguito il suo cuore, se andrà male non saranno fatti vostri ma per il momento va tutto bene. Davide è lontano per lavoro ma arriverà presto da me. Penso sia bellissimo piacersi, non si può piacere a tutti, per fortuna ho trovato un ragazzo a cui piaccio dentro e fuori. Vorrei spendere due parole su Davide e su quello che di riflesso è arrivato a me. Io da agosto sono iper controllata, sempre seguita dalla redazione, non ho avuto i social, non potevo frequentare i locali. Avevo più restrizioni rispetto ai corteggiatori ma questo non vuol dire che loro abbiano potuto fare quello che volevano. Gli screen dei messaggi che qualcuno si è divertito a pubblicare, a dare per vero, mi sono sembrati una cattiveria. È brutto fare notizia sulle cose false”. Poi, rivolta direttamente alla ragazza protagonista del presunto flirt con Lo Russo, aggiunge:

Davide della sua vita privata fa quello che vuole. Ha visto questa ragazza due volte, io per dignità non mi sarei nemmeno fatta risentire. Sono contenta di quello che è Davide perché ha risposto con educazione a una ragazza che gli aveva fatto un in bocca al lupo per il percorso, che sapeva benissimo che sarebbe venuto a Uomini e Donne, questa ragazza ha fatto una brutta figura. Ma nessuno l’ha illusa. Ognuno di noi vede un ragazzo o una ragazza per una sera. Davide ha fatto questo percorso e sono sicura di lui. Vi è andata male, potete solo rosicare quindi diamo poca importanza a questo. Noi ci stiamo conoscenza però per favore non infangate un ragazzo che non ha fatto nulla e che per educazione ha pure pagato. […] Impicciatevi dei fatti vostri. Continuate a insultarmi, sono contenta così. Avete provato a rovinare un momento e a buttare fango su una cosa bella.

La smentita di Davide Lo Russo

Le parole di Jessica fanno eco a quelle già spese da Davide per chiudere la vicenda. Lo Russo era intervenuto su Instagram per commentare le indiscrezioni relative alla rottura con la Antonini. L’ex corteggiatore ha fatto sapere che nulla di quanto sarebbe stato raccontato sul suo conto sarebbe vero e che la storia con Jessica prosegue serenamente.