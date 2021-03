Da quando ha lasciato la casa più spiata d'Italia da vincitore, Tommaso Zorzi è senza dubbio il personaggio del momento. Opinionista all'Isola dei Famosi dopo un iniziale rifiuto, conduttore di uno show incentrato sul reality che verrà trasmesso in seconda serata il mercoledì e tra gli ospiti più gettonati del palinsesto Mediaset, il 25enne si sta facendo strada e, ovviamente, molti dei progetti in cantiere sono ancora sotto segreto. Eppure, l'influencer milanese, durante una diretta su Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato quando terminerà il viaggio dei naufraghi in Houduras, una notizia di cui non molti erano a conoscenza.

Quando finisce l'Isola dei Famosi

Dopo l'edizione del Grande Fratello Vip più lunga della storia, lo show condotto da Ilary Blasi non poteva certo essere da meno. Una volta ereditata l'abitudine la doppia puntata settimanale, ecco che anche in termini di durata il reality la tira per le lunghe, come spiega Zorzi parlando della sua esperienza come opinionista:

Sono contento. Adesso non è che ho il freno a mano tirato, ma sai sarà una stagione molto lunga dell’Isola, perché finirà il 2 giugno. Per ora, finirà il 2 giugno, ma per esperienza i reality possono sempre allungarsi, sai all’inizio volevo un po’ dosarmi, perché all’inizio di un reality le dinamiche sono sempre un po’ scarse, meno intense rispetto ad uno svolgimento. Sto capendo come si innescheranno certe dinamiche, quindi per ora è giusto non fare troppo rumore.

Cosa ci aspetta con l'Isola Off

I telespettatori, quindi, possono stare tranquilli e godersi ogni puntata del reality sapendo che farà loro compagnia in questa lunga primavera. A rendere l'esperienza isolana ancora più interessante e frizzante ci sarà proprio Tommaso Zorzi con la sua "Isola Off", un format con il quale promette di intrattenere il suo pubblico e di cui ha svelato qualche piccolo dettaglio: