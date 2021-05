Quest'anno l'Isola dei Famosi non ha previsto la presenza di Playa Desnuda, ma a darcene comunque un assaggio ci hanno pensato Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti, nel loro ultimo giorno a Cayo Paloma. I due naufraghi, che per settimane hanno abitato su un'isola a parte, lontani dal resto del gruppo, hanno trascorso una giornata di giochi sulla spiaggia, conclusasi con un bagno senza costume (il video è in fondo all'articolo).

Il tuffo senza veli di Ciufoli e Beatrice

in foto: Foto IPA

La modella ha infatti deciso di sfidare il comico a ruba bandiera. Ha trionfato Roberto, anche grazie a una rivincita a bocce che ha vinto con facilità. L'attore della Premiata Ditta aveva fatto una proposta: il perdente avrebbe fatto il bagno nudo. Alla fine, però, la sconfitta Beatrice ha convinto il compagno a liberarsi a sua volta dei (pochi) panni e i due si sono lanciati nel mar dei Caraibi senza veli, per un'immersione catartica tra le acque azzurre dell'Honduras: "Siamo agli sgoccioli. Quale miglior cosa se non liberarsi di tutto e lasciarsi andare a un semplice bagno nudi nei Caraibi?", ha commentato la modella bresciana.

La semifinale dell'Isola dei Famosi 2021

Si conclude infatti l'avventura a Cayo Paloma, con un solo concorrente tra Ciufoli e la Marchetti che sarà chiamato a rientrare in gioco con il resto del gruppo, nella semifinale dell'Isola dei Famosi in onda lunedì 31 maggio. Il preferito al televoto verrà proclamato finalista, mentre l'altro dovrà lasciare per sempre il reality. In tutto, i finalisti saranno sei, con tre eliminazioni definitive previste per la puntata di stasera. Oltre ai due abitanti di Cayo Paloma già citati, sono rimasti in gara Andrea Cerioli, Ignazio Moser (entrambi già automaticamente in finale), Awed, Miryea Stabile, Valentina Persia, Isolde Kostner e Matteo Diamante (questi ultimi due in nomination). La finale si terrà lunedì 7 giugno, per la prima volta in diretta dall'Honduras e non da Milano. Le quarantene rese obbligatorie dalla pandemia, infatti, impediscono il classico ritorno in Italia per l'ultima puntata: stavolta, il vincitore sarà proclamato direttamente a Cayos Cochinos.