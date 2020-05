Iman Meskini è l'attrice che interpreta Sana nell'edizione norvegese della serie Skam. Classe 1997, è nata il 3 marzo. La madre è norvegese mentre il padre è originario della Tunisia. Cresciuta nel villaggio di Langhus, in Norvegia, è musulmana praticante. Da un anno è sposata con il cantautore e produttore Mourad Jarrari.

Iman Meskini, attrice, scrittrice e imprenditrice

La ventitreenne Iman Meskini ha completato gli studi presso l'Università di Oslo prima di dedicarsi al mestiere di attrice. Poi è iniziata la sua avventura nella serie Skam, che l'ha portata a farsi conoscere e amare dal pubblico. Era il 2015 quando approdava in tv nei panni di Sana. L'attrice, inoltre, ha pubblicato il libro #minhistorieminmening (La mia storia, la mia opinione), in cui ha risposto alle numerose domande dei fan sulla cultura musulmana e sulla decisione di indossare l'hijab. Iman Meskini è anche un'imprenditrice. Ha creato il marchio di abbigliamento Just Speak Clothing con il quale intende trasmettere i valori di "rispetto, uguaglianza e sostenibilità". Nel 2018 ha vinto il Bridge Building Award con la seguente motivazione:

"Ha costruito un ponte di conoscenza e comprensione tra culture e comunità. Con il suo ruolo nella serie Skam, Iman Meskini ha unito le persone, proprio come il suo personaggio Sana, sia sullo schermo che in pubblico. Iman Meskini ci ha dimostrato quanto abbiamo in comune, indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'orientamento e dalla mentalità. Non dobbiamo provare subito sfiducia nei confronti del prossimo, ma è necessario procedere con amore e non con l'odio".

È sposata con Mourad Jarrari

in foto: Foto di Mona Ulriche Schanche

Iman Meskini è felicemente sposata. A giugno del 2019, un anno dopo averlo conosciuto, è convolata a nozze con il ventottenne Mourad Jarrari. Sono diventati marito e moglie nella moschea a Oslo e al magazine VG hanno raccontato: "Abbiamo mantenuto la relazione segreta perché non volevamo influenze esterne. Ciò ci ha permesso di concentrarci sul nostro rapporto al nostro ritmo senza dover costantemente definire ciò che siamo per tutti gli altri. Per noi, l'intenzione da subito è stata quella di sposarci". Il suo compagno, Mourad Jarrari è un cantautore, dj e produttore musicale. Ha partecipato anche all'edizione norvegese di All together now.

L'incontro tra Iman Meskini e Beatrice Bruschi

A dicembre del 2019 Iman Meskini ha avuto modo di incontrare Beatrice Bruschi, l'attrice che interpreta Sana nella serie Netflix Skam Italia. Iman è stata invitata sul set per assistere alla realizzazione della quarta stagione. In un post su Instagram, ha poi ringraziato tutta la squadra e si è detta orgogliosa di Beatrice Bruschi: