La storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pare proseguire a gonfie vele e entrambi gli ex coinquilini del Grande Fratello Vip stanno postando foto e storie della loro storia d'amore. I due, infatti, oltre alle loro foto stanno condividendo anche le tante storie dei loro fan e di tutti quelli che hanno tifato per loro durante i giorni di condivisione forzata degli stessi spazi. Una condivisione che ha portato alla nascita di una vera e propria coppiaa discapito, per esempio, della storia che la donne aveva con Giuliano Condorelli quando è entrata.

La notte con Andrea Zenga

La prima storia della domenica che Rosalinda ha condiviso infatti è stata quella che l'ha vista proprio a letto con Andrea Zenga. I due erano assieme anche ieri sera, come si vede anche dalle immagini postato dall'uomo sui propri social, quando hanno condiviso una cena di pizza e patatine. Ma domenica la donna ha voluto portare i fan della coppia proprio tra le lenzuola, con loro e scherzando ha ripreso il compagno ancora sotto le coperte dormiente, facendo segno di non far rumore ai fan e scrivendo un ironico "Disturbatrice in azione".

in foto: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Il rapporto con l'ex Condorelli

In un'intervista a Chi delle scorse ore Rosalinda ha affrontato alcuni argomenti spinosi come il suo rapporto con Dayane Mello e soprattutto quello col suo ex, lasciato mentre era in casa, senza avergli parlato: “Non ho sentito Giuliano – dice Cannavò -. Avrei voluto scrivergli ma lui è molto reticente com’è giusto che sia. Scrivere per organizzare un incontro, è giusto vedersi, guardarsi negli occhi anche perché sono 10 anni. So che starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché io gli voglio bene".

Il rapporto con Dayane Mello

Per quanto riguarda, invece il rapporto con Dayane Mello che qualcuno aveva visto come qualcosa in più di un'amicizia ci ha pensato lei stessa a gettare acqua sul fuoco e a chjiarire una volta per tutte la sua posizione, parlando di un'amicizia e niente di più: "Quella fra me e Dayane Mello è stata un’amicizia fortissima, io stessa ho usato più volte la parola amore perché per me l’amicizia è amore, ho già spiegato questa cosa tante volte: si trattava solo di amicizia (…). Non avevo mai avuto un rapporto così stretto con un’amica, lei era molto fisica ed è molto carnale, io sono un po’ più distaccata. Ma eravamo amiche, anche Dayane vi dirà che eravamo amiche, anche se ora ha detto un’altra cosa. Ma era davvero una unione amichevole fra donne, bellissima e rara".