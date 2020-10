Il ritorno di DOC-Nelle tue mani con Luca Argentero stravince agli ascolti tv

Non c’è sfida che tenga quando in tv c’è DOC-Nelle tue mani. Il medical drama made in Italy con Luca Argentero, tornato in prima visione su Rai1, ha conquistato gli ascolti della prima serata, registrando quasi 7,5 milioni di telespettatori. L’attesa per le nuove puntate, che sarebbero dovute andare in onda a fine marzo, ma bloccate in seguito all’emergenza sanitaria è finalmente finita e il prodotto si è dimostrato uno dei più validi del palinsesto televisivo Rai degli ultimi anni.