L'onda del successo di "Doc – Nelle tue mani" è arrivata fino all'America: non solo la serie con Luca Argentero verrà distribuita a livello internazionale, ma è in fase di sviluppo un rifacimento statunitense. Una grande notizia per la Rai e più in generale per la serialità italiana, che negli ultimi anni ha iniziato a conoscere una buona popolarità anche all'estero (basti pensare ai casi di "Gomorra" e "L'amica geniale"). È Deadline ad annunciare che il remake è nei programmi di Sony Pictures Television.

Cosa sappiamo sul remake di Doc – Nelle tue mani

Il sito americano definisce "Doc" come una serie in cui "Dottor House incontra The Good Doctor", in riferimento a due dei più celebri e fortunati medical drama del piccolo schermo, e ne parla come dello "show più seguito della TV italiana negli ultimi 13 anni": in Deadline si dimentica di Montalbano, ma comunque i numeri registrati nella prima parte della stagione parlano di 7-8 milioni di spettatori a puntata, un dato straordinario. Sony ha un accordo con Lux Vide (con cui ha già collaborato per "Leonardo") e Mike Wald, dirigente della major televisiva, ha parlato di "Doc" come di una "storia umana con un fascino davvero universale e il successo e il plauso che ha ricevuto in Italia, in questi anni senza precedenti, è una testimonianza della sua unicità e qualità. Non vediamo l'ora di portare questo originale italiano sul mercato globale e di lavorare con partner in tutto il mondo, anche qui negli Stati Uniti, per sviluppare adattamenti locali ". Ha aggiunto l'amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei:

Temevamo che le persone rifiutassero le storie di medici durante la pandemia, ma era vero il contrario. Questa è una storia straordinaria di un medico che ha la capacità di trasformare la sua malattia in una forza del bene.

Il ritorno di Doc – Nelle tue mani con i nuovi episodi

"Doc – Nelle tue mani", si incentra sul personaggio di Andrea Fanti, medico che ha subito un grave trauma cranico che cancella 12 anni dalla sua memoria. Il cast comprende anche Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito. Curioso il destino della fiction, che ha dovuto interrompere le riprese a causa della pandemia da coronavirus e, di conseguenza, anche la programmazione su Rai1. Dopo la sospensione la scorsa primavera, la prima stagione continua con i nuovi episodi inediti in onda dal 15 ottobre, con la conclusione prevista per il 5 novembre.

Doc – Nelle tue mani 2, confermata la seconda stagione

Alla preparazione di un remake americano e al ritorno di "Doc" con le nuove puntate, si aggiunge un'altra bella notizia per i fan della fiction. L'8 ottobre 2020, nel corso della conferenza stampa per la messa in onda della seconda parte, è stata ufficializzata la produzione della seconda stagione. "Doc" è scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, mentre la regia è affidata a Jan Maria Michelini e Ciro Visco.

Chi interpreterà Luca Argentero?

Parte a questo punto il toto-nomi sul cast: chi interpreterà la versione americana di Andrea Fanti, al posto di Luca Argentero? Il personaggio potrebbe diventare il nuovo eroe in camice del piccolo schermo, sulla scia di protagonisti iconici come Doug Ross/George Clooney di "E.R.", il Gregory House/Hugh Laurie di "Dr. House" e il Derek Shepherd/Patrick Dempsey di "Grey's Anatomy". Chissà che la produzione di Sony non pensi allo stesso Argentero, cui manca ormai solo un'esperienza internazionale.