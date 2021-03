Le trame e le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il paradiso delle signore, in onda da lunedì 22 marzo a venerdì 26 marzo 2021. Nei nuovi episodi della serie televisiva, verrà alla luce il segreto di Dante e Marta. Quest'ultima si vedrà costretta a svelare tutta la verità ad Adelaide. L'appuntamento con la soap è alle ore 15:55 su Rai1.

Puntata di lunedì 22 marzo 2021

Gloria si lega sempre di più a Stefania. Vittorio chiede a tutti coloro che lavorano al Paradiso delle Signore di essere più responsabili che mai, perché gli investitori americani hanno intenzione di puntare sul magazzino. Dante si vede costretto a svelare a Fiorenza di essere rientrato dagli Stati Uniti solo per rivedere Marta.

Puntata di martedì 23 marzo 2021

Fervono i preparativi per la festa di compleanno di Stefania. Cosimo riceve l'ufficialità dell'affare ormai saltato. Anche l'intervento di Vittorio e Federico risulta vano. Fiorenza da una parte vorrebbe distruggere Adelaide, dall'altra però non intende rischiare che venga alla luce il segreto che lega Dante e Marta. Giuseppe, intanto, porta avanti il suo piano con Girolamo.

Puntata di mercoledì 24 marzo 2021

Gloria ha comprato un regalo per Stefania. Ludovica, grazie a una lettera inviata da sua madre, scopre che la villa è stata messa in vendita. Per lei è un durissimo colpo, tanto da avere un crollo. Marcello è pronto a consolarla. Cosimo non trova il coraggio di confessare a sua moglie i suoi problemi. Alla luce dell'affare saltato, però, non ci sono più speranze per lui.

Puntata di giovedì 25 marzo 2021

Salvatore e Marcello sono complici delle Veneri nell'organizzazione della festa di compleanno di Stefania. A Marcello è ormai chiaro che Ludovica versa in pessime condizioni e tenta di aiutarla. Gabriella viene a sapere tutta la verità su quanto accaduto a Cosimo. Apprende anche che alla guida della fabbrica potrebbe esserci proprio Umberto. Cosimo, dunque, è ormai in un vicolo cieco visto che Gabriella è già a conoscenza di tutto. Così, sembra molto probabile la prima crisi del loro matrimonio.

Puntata di venerdì 26 marzo 2021

Cosimo e Gabriella, dopo un confronto, decidono di non permettere che il loro matrimonio vada in crisi. Si promettono sostegno reciproco. Ludovica e Marcello, intanto, sono sempre più uniti. Quando la festa di compleanno di Stefania sembra andare a rotoli, Federico salva la situazione. Marta non ce la fa più a mantenere il suo segreto. In una lettera indirizzata ad Adelaide, confessa cosa è successo tra lei e Dante a New York.