Il messaggio di Guenda Goria: “Sono figlia di genitori separati, ma non si sono mai fatti la guerra” Guenda Goria ha condiviso su Instagram le foto dell’incontro tra sua madre, Maria Teresa Ruta e suo padre, Amedeo Goria, al Grande Fratello Vip. Nonostante i due si siano separati, l’attrice sottolinea quanto pur soffrendo della loro separazione non abbia mai sentito il peso di una guerra tra loro e invita tutti i genitori che decidono di dividersi a seguire questo esempio.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 8 ottobre, in cui nella casa più spiata d'Italia è arrivata Maria Teresa Ruta per salutare il suo ex marito, Amedeo Goria, la primogenita della coppia, Guenda, ha voluto condividere un pensiero sui suoi genitori. L'attrice si è rivolta a coloro che hanno vissuto come lei la separazione dei propri genitori, sottolineando come nel suo caso non abbia mai avvertito il peso di una guerra tra loro.

Il messaggio di Guenda Goria

Una riflessione importante quella che Guenda Goria ha condiviso con i suoi fan, pubblicando le foto dell'incontro tra sua madre e suo padre durante il Grande Fratello Vip. L'attrice, infatti, ha sottolineato come pur avendo sofferto la distanza tra i suoi genitori, non abbia mai dovuto lottare per stare dalla parte dell'uno o dell'altro:

Sono una figlia di genitori separati e ho spesso sofferto di questo. Vedere la delusione di mamma, vivere la lontananza di un padre ti rende più adulta ma anche fragile. C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli: non hanno mai parlato male l ‘ uno dell’ altra. Papà ha sempre adorato la mia mamma e lei ci ha aiutato ad accogliere i difetti di papà e a vedere l’uomo buono che è. Non si sono mai mancati di rispetto ne’ fatto la guerra. Vorrei che arrivasse il mio messaggio: non chiedete ai figli di scegliere un genitore piuttosto che l’ altro! E, anche se avete tutte le ragioni per avercela con il vostro partner, lasciate che i figli continuino ad amare sia la mamma che il papà. Per i figli siete supereroi e lo sarete sempre.

Il confronto con i genitori

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip lo scorso anno, Guenda Goria aveva più volte affrontato le sue vicende familiari e in più occasioni aveva avuto modo di parlare sia con la madre che con il padre, rivelando loro i suoi malesseri. L'attrice aveva raccontato parlando del momento in cui la madre si è allontanata da loro: "I miei nonni sono sempre stati un grande appoggio, un grande conforto, io ero a Milano con mio fratello. è stato un momento difficile che mi ha aiutato a crescere a responsabilizzarmi, mi sono sentita molto responsabile nei confronti di mio fratello che adoro".