Il Grande Fratello Vip al pari di una vera e propria catastrofe per gli italiani. Dietro al bancone di Striscia la notizia Ficarra e Picone si sono lasciati andare ad una battuta dolente che al pubblico non è affatto sfuggita. Nel pieno stile del tg satirico, i conduttori hanno paragonato il reality show di Alfonso Signorini, prolungato fino al prossimo febbraio con un doppio appuntamento, alle alluvioni che hanno messo letteralmente in ginocchio la Sardegna, causando morti, dispersi e diversi danni al territorio. Un classico che si ripete, quello del tg satirico di Antonio Ricci, di ironizzare sul GFVip, programma di punta in termini di ascolti del palinsesto Mediaset.

La battuta di Ficarra e Picone sul GFVip

Nella puntata in onda sabato 28 novembre, i conduttori di Striscia hanno lanciato una provocazione che potrebbe generare non poche polemiche. Picone ha annunciato: "Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo, pensate che in Italia in dieci anni ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese". Ficarra ha incalzato: "Vabbè, se poi ci aggiungete pure il Grande Fratello…quello è una tragedia enorme, è una devastazione".

Il precedente di Striscia la notizia sul Grande Fratello

Ma non è certo la prima volta che dal tg satirico di Antonio Ricci partono commenti ironici e pungenti nei confronti del Grande Fratello. Appena lo scorso gennaio, ad inizio stagione di Striscia la notizia, Ficarra e Picone hanno aperto la trasmissione punzecchiando proprio il reality di Signorini, in partenza l'8 gennaio: "Signori, questa è una grande serata per la televisione italiana, ma purtroppo già da domani sera cambierà la storia della televisione italiana: ricomincia il Grande Fratello Vip", hanno ironizzato. E ancora: "Ma come, prima arrivano Ficarra e Picone e poi gli danno la mazzata del Grande Fratello Vip? Signori, che vi dobbiamo dire… Noi purtroppo dobbiamo stare qua per contratto. Voi che potete organizzatevi e trovatevi un'altra cosa da fare".

Il GFVip prolungato fino all'8 febbraio

La programmazione del Grande Fratello Vip continua a cambiare in corsa. Sembra sempre più una certezza che il reality terminerà lunedì 15 febbraio (anziché il 4 dicembre), data in cui andrà in onda la finale che proclamerà il vincitore di questa edizione. Visto il successo del reality nel palinsesto di Canale 5 poi, Mediaset ha deciso di tornare al doppio appuntamento settimanale, dunque andrà in onda non solo il lunedì ma anche venerdì 4, 11 e 18 dicembre. A meno di eventuali novità.