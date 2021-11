Il GF Vip cambia giorno da gennaio, Avanti un altro torna in prima serata Novità per Canale 5 da gennaio, con il GF Vip che passa al giovedì e l’arrivo della fiction al venerdì. La domenica torna Bonolis e arriva Lo Show dei Record, mentre al mercoledì a marzo c’è spazio per Pio e Amedeo.

A cura di Andrea Parrella

I palinsesti, come si sa, sono un cantiere costantemente aperto. Quelli di Mediaset più degli altri, almeno questo è ciò che traspare dai progetti per il trimestre gennaio-marzo 2022, quando la programmazione di Canale 5 in prima serata cambierà sensibilmente per l'arrivo di nuovi programmi e lo spostamento di quelli già in onda.

Il GF Vip al giovedì sera, fiction al venerdì

Come emerge dai listini pubblicati sul sito di Publitalia, il primo programma a subire variazioni di palinsesto sarà il Grande Fratello Vip. Da gennaio al 14 marzo, data prevista per la finale, manterrà il doppio appuntamento settimanale, ma oltre alla conferma del lunedì ci sarà il giovedì. Il venerdì sera Canale 5 darà spazio alle fiction, prima con "Più forte del destino", poi con "Fosca", infine con "Viola come il mare".

Torna Avanti un altro alla domenica, poi Lo Show dei Record

Tra le novità dell'inverno di Canale 5 si nota il ritorno alla domenica sera di Avanti un altro in prima serata, che nella scorsa stagione aveva registrato dati importanti. Lo show con Bonolis, che andrà contemporaneamente in onda con l'appuntamento quotidiano tradizionale delle 18.50, si alternerà con il ritorno de Lo show dei record, ancora una volta affidato alla conduzione di Gerry Scotti.

Felicissima sera in onda a marzo di mercoledì?

Al martedì i film si alterneranno alle partite di Champions League in esclusiva, mentre il mercoledì Canale 5 darà spazio a una produzione originale. Potrebbe essere questo il giorno destinato alla messa in onda della seconda edizione di Felicissima Sera, lo show con Pio e Amedeo che tornerà, con ogni probabilità, il prossimo marzo, anche se non è ancora chiaro quanti saranno gli appuntamenti con la coppia di comici che lo scorso anno era riuscita a scatenare un enorme dibattito.

Il sabato regna Maria De Filippi

Il sabato, manco a dirlo, è e resta il giorno di Maria De Filippi. Chiuso Tu si que vales, spazio alla punta di diamante dell'universo defilippiano, C'è Posta per Te, che lascerà a sua volta spazio al serale di Amici a marzo.