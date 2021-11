GF Vip, Manuel si commuove con una canzone di Renato Zero: “La ballavo prima che mi sparassero” Nella casa del GF Vip, Manuel Bortuzzo si commuove ascoltando “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. La canzone lo riporta con la mente all’ultimo ballo con la fidanzata prima del drammatico incidente.

Alcune canzoni hanno un potere. Con poche note riescono a riportare a galla un fiume di ricordi. Spesso legati a un momento particolare della vita, bello o brutto che sia. E così è successo anche a Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip 6. Ascoltare I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, lo riporta indietro con la mente al momento prima del drammatico incidente che gli ha cambiato per sempre la vita, costringendolo su una sedia a rotelle. Si commuove, anche se come ormai fa spesso nella casa, cerca di tenere il dolore per sé.

Bortuzzo aveva già raccontato del valore di questo brano nella sua vita durante un'ospitata a Che tempo che fa da Fabio Fazio:

La commozione di Manuel

Sulle note di I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, gli inquilini della casa del GF Vip cantano, ballano e si commuovono. Lo fanno Francesca Cipriani e Giucas Casella, abbracciati uno all'altra, davanti a tutti. E lo fa anche Manuel, al tavolo con Manila Nazzaro, in modo decisamente meno plateale. Il nuotatore è visibilmente scosso dalla canzone, ma cerca di non darlo troppo a vedere. L'ex Miss Italia, però, seduta al suo fianco, si accorge delle lacrime e intuisce che nella mente del compagno quelle parole hanno un significato particolare.

Perché Manuel si commuove sulle note di Renato Zero

Manuel ha gli occhi lucidi e non riesce a parlare, nemmeno con Manila che è seduta al suo fianco. Spesso nella casa ha scelto di tenere per sè il dolore e la sofferenza, preferendo affrontarla piuttosto che condividerla. E anche questa volta sembra aver scelto la strada dell'isolamento. Tuttavia, prima di entrare al GF Vip, il nuotatore ha spiegato al settimanale Starbene perché I migliori anni della nostra vita tocca un tasto delicato nella sua memoria: "A parte il momento del colpo, ricordo il mio ultimo ballo. Suonavano I migliori anni della nostra vita, una canzone che sembra un messaggio del destino. E poi la mente si è riaccesa in ospedale: il primo viso che ho visto è stato quello di mia madre. Mi ha dato tanta sicurezza e mi sono detto: Ora è tutto finito". Manuel e la sua fidanzata di allora stavano ballando sulle note di questa canzone prima del drammatico incidente. Ed ecco perché lui la considera "un messaggio del destino".