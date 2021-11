GF Vip, il dolore di Manuel Bortuzzo: “Prima di dormire metto il cuscino in testa e piango” Nella casa del GF Vip Manuel sta portando la “sua rinascita” dopo il drammatico incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle due anni fa. In questi mesi è stato un esempio di positività e speranza, mostrando a 360 gradi la sua quotidianità. Tuttavia, il giovane nuotatore fa ancora i conti con il dolore e la sofferenza, che non ama mostrare né condividere con gli altri: “Tengo dentro il mio dolore. Prima di dormire metto il cuscino in testa e piango”.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo è il primo concorrente con disabilità nella storia del Grande Fratello. Fin dal primo giorno nella casa più spiata d'Italia, ha mostrato la sua quotidianità a 360 gradi. La forza e il coraggio con cui ha affrontato il drammatico incidente che l'ha costretto su una sedia a rotelle hanno dato speranza a tante persone. Tuttavia, in questi mesi non sono mancati momenti di dolore e sofferenza, di cui però fatica a parlare con i coinquilini e che preferisce tenere per sé: "Tengo dentro il mio dolore, ci sto male, ma faccio così. Io quando vado in camera di là che dico che vado a dormire, in realtà vado a dormire sì, ma prima metto il cuscino in testa e piango".

Il dolore di Manuel "Lo tengo dentro e mi isolo"

Nella casa del GF Vip Manuel sta portando la "sua rinascita", dopo il proiettile che nel febbraio del 2019 l'ha colpito lasciandolo bloccato su una sedia a rotelle. In questi due mesi lo abbiamo visto sorridente, felice, un vero e proprio esempio di positività e speranza, sempre circondato dall'affetto dei compagni. La verità, però, è che il nuotatore ancora oggi fa i conti con il dolore e la sofferenza. Vive momenti di sconforto, crolli emotivi, di cui solitamente non ama parlare, ma che questa volta ha scelto di condividere con Alex Belli durante una chiacchierata in sauna: "Tengo dentro il mio dolore, ci sto male, ma faccio così. Ho trovato la mia chiave nel semplice stare solo e allontanarmi un po’ dagli altri. Io quando vado in camera di là che dico che vado a dormire, in realtà vado a dormire sì, ma prima metto il cuscino in testa e piango. Così mi libero di tutto senza dire niente a nessuno, anzi non vorrei mai liberarmi con qualcuno, mi farebbe sentire peggio. Questo è un dolore mio. Mi piace curare questi dolori in questo modo qui". Manuel confessa di aver anche provato a parlare con degli psicologi ma spiega che non è servito a nulla: "Ho trovato più giovamento nell’isolarmi in camera, piangere e poi uscire svuotato del dolore e con il sorriso”.

Il percorso di Manuel al GF Vip

Manuel ha scelto di partecipare al GF Vip per "far capire cos'è davvero la disabilità". Ed è a tutti gli effetti in questa direzione che sembra che stia andando il suo percorso nella casa: fin dai primi giorni ha raccontato il momento dell'incidente, senza nascondersi, ha parlato dei suoi sentimenti e di come sia cambiata la sua vita. Si è avvicinato a Lulù Selassié, aprendosi grazie a lei al racconto di tematiche anche più delicate. I compagni lo hanno accolto a braccia aperte, senza pregiudizi, e lui è riuscito a farsi volere bene in poco tempo. Non sono mancate battute nei suoi confronti, che fuori dalla casa non sono passate inosservate. Ultima quella di Alex Belli: "Ultimo rimane Manu che non può cadere", che ha suscitato la reazione del padre del ragazzo, Franco Bortuzzo, già ospite per fare una sorpresa in diretta al figlio. Insomma, il giovane nuotatore continua a far palare di sé ed è senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione del reality. Chissà che non ne sarà anche il vincitore.