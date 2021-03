Che cosa succede tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi? L’opinionista dell’Isola dei famosi, a mo’ di vendetta nei confronti del modello per avere pubblicato le loro chat private, aveva rivolto ad Akash un commento caustico durante l’ultima puntata della rubrica “Il punto Zero”. Una citazione che Kumar non aveva gradito, tanto da avere replicato in piena diretta tv. “Ieri sera ci massaggiavamo e adesso mi attacchi”, aveva scritto Akash su Instagram in un commento pubblicato sotto un video postato sul profilo dell’Isola dei famosi.

Akash Kumar attacca Zorzi e poi cancella tutto

Ma a distanza di qualche minuto dalla pubblicazione di quel commento, con cui Akash svelava di avere parlato con Tommaso Zorzi, Kumar ha deciso di cancellare tutto. Al posto della sua confessione è comparso un altro commento con cui il modello si limita a far sapere che “Sorride”. La modifica repentina non è passata inosservata, tanto che i follower del reality hanno commentato l’accaduto con una serie di “Ci ha riflettuto”, parafrasando uno dei tormentoni sdoganati da Zorzi al GF.

Il dito medio di Akash a Tommaso Zorzi

Quello che Akash non ha cancellato – volutamente o per disattenzione – è una Instagram Story dedicata proprio a Tommaso. Si tratta di un video che dura pochi secondi e che vede Akash mostrare il dito medio alla fotocamera del cellulare e commentare così la frase rivoltagli da Zorzi: “Zebedei di ‘sto …”. È chiaro quindi che tra i due non sia ancora tornato il sereno. Akash parteciperà a una delle prossime puntate dell’Isola dei famosi e in studio avrà finalmente la possibilità di vedere Tommaso faccia a faccia e di rispondergli. A meno che i due non si siano già chiariti in privato, come il primo messaggio di Akash lasciava intendere, e non abbiano deciso di tirare il confronto per le lunghe solo allo scopo di parlarne apertamente in diretta tv in occasione del loro primo incontro in pubblico.