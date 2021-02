A poche puntate dall'attesa finale, il Grande Fratello Vip conquista ancora la sfida agli ascolti del venerdì sera. Non c'è gara per Il Cantante Mascherato che, seppur in miglioramento rispetto alla settimana precedente, continua ad arrancare in termini di punti in percentuale rispetto al reality di Canale 5. Il GFVip non arresta la sua corsa e registra, nella puntata di venerdì 19 febbraio, 3.491.000 spettatori pari al 19% di share. Mentre lo show canoro di Rai 1 ha conquistato 3.743.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Il GFVip di Signorini lascia indietro Il cantante mascherato

Lo show canoro di Milly Carlucci sembra far fatica a decollare dopo le prime puntate che non gli hanno garantito la simpatia del pubblico. Le performance mascherate degli artisti scelti da Milly Carlucci per la prima serata di Rai 1 non sembrano incuriosire, forse a causa anche di una giuria più "debole" rispetto all'anno scorso. Di contro, si fa sempre più tesa la sfida del Grande Fratello Vip arrivato ad un passo dalla finale. Quello di venerdì 19 febbraio d'altronde era un televoto particolarmente sentito dal pubblico, visto che a scontrarsi erano Stefania Orlando e Giulia Salemi, due concorrenti di un certo peso in questa edizione. L'esito poteva non essere così prevedibile, soprattutto considerando i problemi tecnici con il sistema di voto, rimasto bloccato per ore sul sito web del programma.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.455.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Residence è stato visto da 1.043.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.013.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 516.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.208.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.100.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 Spider-Man 2 ha segnato il 2.1% con 495.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (5.7%).