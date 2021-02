Il Cantante mascherato 2021 proprio non ce la fa a decollare e continua ad arrancare agli ascolti tv. Sebbene la prima rete Rai gli consenta di ricevere un dato da prime time, il programma si tiene su con 3.441.000 spettatori pari al 15.5% di share nella serata di venerdì 12 febbraio. Non arresta la sua corsa il Grande Fratello Vip che, nonostante i quasi cinque mesi di presenza in tv, ha totalizzato 3.264.000 spettatori pari al 17.7% di share, migliorando anche il tiro rispetto alle puntate precedenti. Nulla a che vedere, va detto, con la puntata di lunedì scorso che, complice il confronto in diretta tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, ha consentito alla squadra di Alfonso Signorini di stabilire il record stagionale con oltre 3,6 milioni di telespettatori e quasi il 22% di share.

GF oltre la diretta: il Vip Night e il Late show di Zorzi

Il Grande Fratello, inoltre, sta puntando il tutto per tutto su due momenti extra diretta del lunedì e del venerdì: il Grande Fratello Vip Night (con una media di 1.623000 per il 25.5% di share) e il Late Show di Tommaso Zorzi del mercoledì sera, vera rivelazione di questa edizione, format nel format che sta dando grandi soddisfazioni alla rete centrale di Mediaset. Spento e mal nutrito questo Cantante Mascherato, incapace di riemergere dalle sabbie mobili delle prime puntate. Il programma condotto da Milly Carlucci pare abbia già perso la capacità di incuriosire il pubblico con la sequela di indizi e ipotesi sugli artisti che indossano i bizzarri costumi degli animali più improbabili, con buona responsabilità di una giuria piuttosto debole rispetto a quella dell'anno precedente. Non salgono nei trend, non spiccano negli ascolti, quando va bene vincono con uno scarto minimo le prime serate e si trincerano dietro l'aura della rete ammiraglia per garantire l'assoluzione al tentativo di brillare nel firmamento dei palinsesti televisivi del venerdì sera.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 The Good Doctor ha totalizzato 1.483.000 spettatori pari al 5.6% di share e The Resident 1.067.000 pari al 4.7% nel primo episodio e 913.000 pari al 5.3% nel secondo. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha chiuso con 1.144.000 spettatori per il 5.4% di share. Su Rai3 Titolo V ha riscosso l'attenzione di soli 644.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado si è tenuto nella sua media di 1.305.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Propaganda Live continua a distinguersi con 1.219.000 spettatori per uno share del 6.4%. Su TV8 Spider-Man: 2.2% con 531.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza con 544.000 spettatori per il 2.1% di share totale.