Il bacio tra Gianmaria e Sophie al GF Vip va oltre la finzione Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sono più affiatati che mai. Al primo bacio sotto le coperte, ne è seguito un altro decisamente passionale. È nato durante le prove di uno spettacolo con gli altri inquilini ed è apparso tutt’altro che finto, ricevendo anche i complimenti dei compagni per l’ottima interpretazione.

A cura di Elisabetta Murina

Da quando ha fatto la sua scelta definitiva, la passione tra loro sembra non fermarsi più. Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sono più affiatati che mai. Al primo bacio sotto le coperte nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, ne è seguito un altro decisamente passionale. È nato durante le prove di uno spettacolo con gli altri inquilini ed è apparso tutt'altro che finto. Complici e affiatati, l'imprenditore napoletano e l'ex protagonista di Uomini e Donne hanno lasciato senza parole i compagni e anche i fan. Forse, dopo tanti rifiuti da parte di lei e il "triangolo" con Soleil Sorge, è arrivato il momento per i due di lasciarsi andare ai sentimenti.

Il bacio passionale tra Sophie e Gianmaria

Nella Love Boat con Alex Belli e Davide Silvestri per le prove di un duetto d'amore, Sophie e Gianmaria hanno dimostrato di essere degli ottimi attori. Hanno preso alla lettera i suggerimenti dei compagni e sono entrati completamente nella parte. Il risultato è stato un'interpretazione quasi da Oscar e un bacio passionale tutt'altro che finto. Dopo la performance, i due ridono e scherzano imbarazzati, ricevendo anche i complimenti dei compagni per la naturalezza con cui hanno realizzato la scena.

La scelta definitiva di Gianmaria

L'ultimo bacio passionale con Sophie spazza via ogni traccia di confusione nella testa di Gianmaria e conferma la scelta definitiva che ha fatto nella puntata di lunedì 25 ottobre. Rispondendo ad Alfonso Signorini che gli chiedeva chi volesse "buttare dalla torre", l'imprenditore napoletano ha fatto senza esitazione il nome di Soleil, sua ex fidanzata, con cui nelle scorse settimane aveva avuto accese discussioni. E ha poi aggiunto, guardando Sophie: "Io mi perdo nei suoi occhi, sarei lì a guardarli per ore, ore e ore". Il flirt tra i due è scoppiato da poco perché inizialmente l'ex protagonista di Uomini e Donne aveva respinto Gianmaria, ritenendolo un ragazzo che si innamora troppo facilmente. Ma dopo vari avvicinamenti e momenti di confidenze, la gieffina si è lasciata andare a un primo bacio con l'imprenditore sotto le coperte. E ora, tra i due sembra procedere tutto a gonfie vele.