Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez lasciano le Honduras e si preparano a rientrare in Italia, dove li aspetta un periodo di quarantena cuore a cuore. "Lo terrò tutto per me", aveva promesso Cecilia ai suoi follower pochi giorni prima della sorpresa ad Ignazio durante la finale. L'ex naufrago non si aspettava di vedere la sua dolce metà approdare sull'Isola e la sorpresa, nonostante il mancato anello al dito, è decisamente riuscita: "Grazie amore mio per la fantastica sorpresa", scrive Moser a corredo di uno scatto su Instagram mentre lasciano insieme il resort houndureno, "sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia. Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita".

Perché Ignazio Moser non ha chiesto la mano a Cecilia

Il pubblico a casa si aspettava una romantica proposta di matrimonio. La spiaggia, il tramonto, i baci, i messaggi d'amore che Cecilia ha racchiuso in una cassetta sotterrata dalla sabbia. Lì dentro, anche un anello, pronto per essere infilato al dito della Rodriguez qualora Ignazio, preso dal romanticismo, si fosse voluto spingere al grande passo. Eppure, il naufrago, si è rifiutato lasciando Ilary Blasi sorpresa: "Sono cose che preferiamo tenere riservate. La nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo. E poi, anche se fosse, vorrei scegliere io l'anello", ha spiegato. "Vi ringrazio, ma questa cosa qui no". Cecilia si è detta d'accordo con la sua decisione: "Non abbiamo bisogno di questo per unire il nostro amore".

Belen ad Ignazio: "Fiera di essere tua cognata"

Durante la finale dell'Isola, che Belen ha seguito in diretta da casa sua a Milano, la showgirl ha pubblicato un messaggio di supporto ad Ignazio Moser. Incantata dalla scena romantica dell'incontro con la sorella Cecilia: "Siete bellissimi", Belen ha scritto per il naufrago dolci parole di incoraggiamento: "Sai che sono di poche parole, ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere ‘la tua cognata'. Sei stato un grande". Peccato però che nonostante il taglio di barba e capelli a zero come atto da vero naufrago, Moser non sia riuscito a vincere il programma né a conquistarsi il podio, classificandosi quarto dopo essere stato sconfitto da Valentina Persia al televoto.