Iconize e l’audio che incastra Soleil Sorge: “Era mia complice nella finta aggressione omofoba” Una tegola piove su Soleil Sorge, mentre è nella casa del Grande Fratello Vip. Iconize ha diffuso un audio che sembra incastrare la gieffina. Dalle parole che pronuncia, infatti, sembra fosse a conoscenza dell’idea dell’influencer di mettere in scena una finta aggressione omofoba. Inoltre, gli dà anche indicazioni su come comportarsi da Barbara D’Urso.

A cura di Daniela Seclì

Iconize ha smascherato Soleil Sorge. Secondo quanto sostiene, infatti, l'ex amica e attuale concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stata in un certo senso sua complice nella finta aggressione omofoba, che l'influencer disse di aver subito a maggio 2020. Il 13 maggio, Marco Ferrero – vero nome di Iconize – si collegò con Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, raccontando di essere stato malmenato perché omosessuale. Qualche mese più tardi, a settembre, al GF Vip Dayane Mello disse che Soleil Sorge le aveva confidato che l'aggressione fosse una messinscena. Iconize prima negò, poi tornò da Barbara D'urso a chiedere scusa.

Iconize accusa Soleil Sorge di avere mentito

Soleil Sorge, in quel periodo, fu ospite di Barbara D'Urso in più occasioni per scagliarsi contro l'ormai ex amico Iconize e l'ignobile gesto di fingere un'aggressione. La gieffina raccontò di essersi allontanata da Marco Ferrero dopo che in lei era sorto il dubbio che avesse mentito. A quanto pare, però, Soleil avrebbe saputo come stavano le cose sin dall'inizio. Iconize, in una serie di Instagram Stories, ha spiegato:

"Ci sono persone che dicono: ma perché lo dici solo ora che Soleil è al GF? Vuoi fare anche tu qualche reality? Hai bisogno di visibilità? Se avessi voluto, questi audio e queste chat le avrei date in mano a dei giornalisti per cavarci dei soldi. Come ha fatto lei, con tre mesi di puntate, dove io non c'ero mai. Vi ricordo che io sono stato solo una volta in televisione per chiedere scusa. È vero, che avrei potuto pubblicarli allora ma non me la sentivo, perché mi sono chiuso a riccio. Lei, in un momento mio di debolezza, è andata a sput**narmi in tutta Italia. Non per una puntata, ma per dieci, venti, lucrandoci sopra. Quindi guadagnandoci. Vi spiego un po' come è andata la vicenda".

L'audio che incastrerebbe Soleil Sorge

A questo punto, Iconize ha fatto ascoltare l'audio che ha ricevuto da Soleil Sorge il 13 maggio, dunque il giorno in cui da Barbara D'Urso lui dichiarava di avere subito un'aggressione omofoba. La gieffina nell'audio dice:

"No, allora, se dobbiamo parlare della recitazione, non dico che tu fossi sgamabile ma proprio come presenza televisiva, non guardavi abbastanza la telecamera. Eri un po' moscio. Però ci sta nella situazione…poteva starci che eri triste. E poi guardavi costantemente Giorgio, lo guardavi ogni due parole. Quello lo correggerei. Devi pensare al linguaggio fisico. Perché in quel caso lì, se ti guarda uno psicologo, si vedeva proprio che stavi inventando quello che dicevi. Però stiamo parlando della D'Urso. Invece il servizio che ti hanno fatto era stupendo".

Quella frase: "Si vedeva proprio che stavi inventando quello che dicevi", in effetti suggerisce che Soleil sapesse che fosse tutta una farsa. Iconize ha concluso: "Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me, fingendosi sconvolta, quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in tv. Con questo passo e chiudo". Alfonso Signorini chiederà conto alla diretta interessata?