I primi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2021 Milly Carlucci svela i nomi dei primi 7 concorrenti di Ballando con le Stelle che da sabato 16 ottobre torna su Rai 1 con la nuova edizione. Tra i nomi dei quali si era vociferato, confermata la presenza di Morgan, Albano Carrisi e quella del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style. Torneranno gli stessi giurati, mentre gli opinionisti si preparano ad accogliere una new entry.

A cura di Giulia Turco

Milly Carlucci svela i primi 7 concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2021. Dopo diverse ipotesi e smentite, ecco che il cast della prossima edizione dello show ballerino di Rai 1 inizia a prendere forma. Il programma del sabato sera prenderà il via ufficialmente dal 16 ottobre, ma nel frattempo i ballerini stanno iniziando a scaldarsi con le prime prove pronti per scendere in pista. Ecco chi sono i concorrenti confermati nel cast di Milly Carlucci, che ne ha dato conferma nell'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni.

I concorrenti confermati nel cast di Ballando con le stelle

Tra i personaggi dello spettacolo e dello sport che hanno ceduto alle lusinghe della conduttrice c’è Morgan, uno dei primi a chiudere la trattativa, come Fanpage.it aveva anticipato. Dal mondo della musica scenderà in pista anche Albano Carrisi, che già aveva partecipato a Il cantante mascherato, altro show di successo del sabato sera di Milly Carlucci. Ci sarà inoltre per certo Mietta, alla quale si aggiungeranno la showgirl Sabrina Salerno e l’amatissima suor Costanza della fiction ‘Che Dio ci aiuti’ Valeria Fabrizi. Dallo sport arriverà l’ex calciatore Fabio Galante e infine per ora è stata confermata la presenza del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, che da tempo aveva manifestato il suo interesse a partecipare come concorrente ad un programma tv.

La giuria e gli opinionisti di Ballando con le stelle

Squadra che vince non si cambia: come già aveva anticipato nei mesi scorsi, la conduttrice ha confermato a Tv Sorrisi e Canzoni di aver voluto, per la nuova edizione, la stessa giuria degli anni precedenti. A giudicare le esibizioni ci saranno dunque Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. "Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità", aveva spiegato Milly Carlucci. Confermata anche la coppia di opinionisti formata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ai quali quest’anno si aggiungerà Alessandra Mussolini, che lo scorso anno aveva partecipato come concorrente, arrivando in finale in coppia con Samuel Peron.