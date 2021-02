La fiction sta regalando grandi gioie a Rai1 in questo inizio di 2021. Da Mina Settembre al Commissario Ricciardi, passando per Lolita Lobosco, i nuovi titoli che stanno portando a casa grandi ascolti. In questa stagione tornerà anche un titolo storico della rete, giunto alla sua sesta stagione, che coinciderà con un cambio di nome. Un Passo dal Cielo si chiamerà I Guardiani del Cielo. Scelta inusuale, quella di Rai1 per la fiction con Daniele Liotti, che ha ereditato il ruolo di protagonista da Terence Hill, protagonista delle prime tre stagioni.

Nuova location per la sesta stagione

Si tratta tuttavia di un cambio di nome giustificato dalle circostanze, visto il cambio di ambientazione della fiction. A partire dalla sesta stagione non sarà più il Trentino Alto Adige ad ospitare le vicende trasmesse in prima serata su Rai1, bensì il Veneto, dagli splendidi scenari del lago di Braies a quelli del lago di Misurina, nei pressi di Belluno. La notizia era stata data diversi mesi fa, ma solo adesso, con la pubblicazione dei listini pubblicitari Rai, è arrivata la conferma del cambio di titolo.

I guardiani del cielo, quando va in onda

L'arrivo de I Guardiani del Cielo è previsto su Rai1 ad aprile, di giovedì, con l'ultima delle otto puntate in onda il 20 maggio. Anche la trama subirà delle variazioni, visto che il protagonista Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti, non sarà più un forestale, ma un civile che cercherà di preservare una boscaglia millenaria da una pericolosa minaccia. La sua missione sarà proteggere il territorio da chi vuole arricchirsi sfruttando un giacimento di nichel.

Il cast

Il cast de I Guardiani del Cielo sarà frutto di un mix tra conferme e novità. Oltre a Liotti tornano anche il vice questore aggiunto Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, l'assistente capo Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli) e Isabella Ferrante (Jenny De Nucci). Ci sarà inoltre il ritorno di Giusy Buscemi nel ruolo della sorella di Vincenzo, Manuela Nappi. Due le principali new entry: Aurora Ruffino e Serena Iansiti.