Anche nel 2021 Il Commissario Montalbano torna con un nuovo episodio. La fiction dei record con Luca Zingaretti, tratta dai racconti di Andrea Camilleri, sarà di nuovo protagonista della prima serata di Rai1, lunedì 8 marzo, quando sarà trasmesso un nuovo episodio inedito, dal titolo"Il metodo Catalanotti".

Dal 16 marzo le repliche di Montalbano

Il commissario più celebre e amato della Tv italiana tornerà dopo la settimana di Sanremo 2021, che quest'anno andrà in scena dal 2 al 6 marzo, per poi lasciare spazio nelle settimane successive a una selezione dei migliori episodi sempre, con Rai1 che rinnova l'appuntamento con le repliche del Commissario Montalbano, un caso televisivo unico in considerazione dei risultati di ascolti che la fiction riesce a collezionare anche con gli episodi che non vanno in onda in prima visione Tv. Una logica che risponde ai numeri esorbitanti, ma di cui Rai1 farebbe bene a non abusare per non svilire il valore di un'opera storica. Ne aveva parlato anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta: "Negli ultimi 5 anni Rai1 ha usato Montalbano per reggere la leadership degli ascolti con budget ridotti e formule low-cost. A settembre sono stati replicati solo 2 episodi per far fronte ai ritardi delle fiction".

Quando finirà Montalbano? Le parole di Luca Zingaretti

Sul futuro di Montalbano resta invece un punto interrogativo. Se il libro relativo all'ultimo episodio della saga, "Riccardino", è stato uno dei libri più venduti dello scorso anno, non si sa ancora quando e in che modalità avrà fine anche la saga televisiva. Luca Zingaretti aveva dichiarato che non è stato facile per lui tornare sul set dopo la morte di tre figure fondamentali per la serie: lo scrittore Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi e lo scenografo Luciano Ricceri. L'attore aveva spiegato di aver bisogno di tempo per metabolizzare questo grande dolore e poi decidere se continuare a vestire i panni dell'amatissimo commissario Montalbano: