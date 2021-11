I Gemelli di Guidonia vincono anche il torneo dei campioni di Tale e Quale Show I tre concorrenti del programma di Carlo Conti, che avevano già trionfato nell’edizione regolare di quest’anno, si impongono anche nella competizione dei migliori.

A cura di Andrea Parrella

I Gemelli di Guidonia vincono il torneo dei campioni Tale e Quale Show. I tre concorrenti del programma di Carlo Conti, che avevano già trionfato nell'edizione regolare di quest'anno, si impongono anche nella competizione dei migliori, andata in onda nella serata speciale di venerdì 19 novembre su Rai1. Una serata alla quale hanno preso parte molti dei concorrenti che avevano partecipato all'edizione conclusasi due settimane fa, cui si sono aggiunti altri rappresentanti delle precedenti edizioni.

La sorpresa di Tale e Quale Show

I Gemelli di Guidonia hanno riproposto il loro cavallo di battaglia, How deep is your love dei Bee Geese, battendo al photofinish Silvia Salemi, Stefania Orlando e Ciro Priello. In un'intervista a Fanpage i Gemelli di Guidonia si erano raccontati, parlando di quelle che erano le loro aspettative per il futuro: "Non lo nascondiamo, uno show tutto nostro è un grande desiderio, ma facciamo tutto a piccoli passi. Se dovesse arrivare, sicuramente l'esperienza di Tale e Quale Show ci può aiutare a costruire questo sogno. Anche l'esperienza della radio ci sta aiutando tantissimo. Ogni sabato e domenica scriviamo e costruiamo pezzi, sperimentiamo ed è una grande palestra per l'immaginazione. Abbiamo fatto cose che non avremmo mai immaginato a livello di scrittura, quindi, speriamo".

Chi partecipa al Torneo dei campioni di Tale e Quale show 2021

Al torneo di campioni di Tale e Quale Show parteciperanno i vincitori dell'edizione 2021 i Gemelli di Guidonia e i loro compagni di avventura Francesca Alotta; Deborah Johnson; Stefania Orlando; Ciro Priello; Pierpaolo Pretelli; Dennis Fantina. I concorrenti ripescati dalla scorsa edizione, invece, sono Barbara Cola; Pago; Carolina Rey e Virginio. A differenza delle precedenti edizioni, quest'anno il torneo si esaurirà in una sola puntata. Poi andrà in onda The Voice Senior con Antonella Clerici. Carlo Conti tornerà in televisione a gennaio per condurre quattro puntate di Tali e Quali. La formula sarà sempre quella del programma di Rai1, ma il cast sarà composto da concorrenti non famosi.