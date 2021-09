I fratelli di Carolina Marconi a Verissimo: “Sei un esempio di forza e coraggio per tutti noi” Nella speciale intervista di Verissimo dedicata a Carolina Marconi c’è spazio anche per i suoi fratelli, che le hanno dedicato un video messaggio molto commovente: “Quando dici che ti diamo tanta forza, in realtà non facciamo altro che restituirti quello che tu dai quotidianamente a noi. Siamo orgogliosi di te”.

L'intervista a Verissimo di Carolina Marconi, nel corso dell'ultima domenica di settembre, è già diventata un cult per la storia del programma condotto da Silvia Toffanin. Una puntata che ha fatto consumare tanti fazzoletti ai telespettatori a casa, che hanno potuto finalmente ascoltare per la prima volta la ex gieffina dopo aver iniziato la sua battaglia contro il tumore. È andato in onda anche un videomessaggio per lei, firmato da suo fratello Leonardo e da sua sorella Silvana.

Le parole di Silvana Marconi

Le parole d'amore di Silvana Marconi per Carolina Marconi sono tutte orientate sull'esempio che Carolina sta dando a tanti:

Come vedi non smettiamo mai di starti accanto. Quando dici che ti diamo tanta forza, in realtà non facciamo altro che restituirti quello che tu dai quotidianamente a noi. Sono orgogliosa di te e di quanta forza stai dimostrando, una forza che dà coraggio a noi e a tutti quelli che stai aiutando. Grazie anche per qualche lacrima che ci fai scendere, grazie a nome di tutte quelle donne che non smettono di lottare, grazie per l'esempio duro che stai mostrando.

Le parole di Leonardo Marconi

Anche per Leonardo Marconi, ultimo dei sei figli dei Marconi, Carolina Marconi è un grande esempio di vita: "Non perdi mai occasione di dimostrare che forza e coraggio sono molto più che semplici parole".

Per tutti sei Carolina Marconi, per noi sei la sorellona che c'è sempre stata. Non perdi mai l'occasione di dare esempio di quanto questa parola "forza e coraggio" sia molto di più, sia uno stile di vita. Oggi, anche gli altri stanno vedendo quello che sei. Guerriera sì, ma dal cuore dolce.

Il racconto di Carolina Marconi

Carolina Marconi ospite a Verissimo ha raccontato così la sua dura battaglia contro il tumore al seno. Tutto è nato da una serie di analisi collaterali: "Io e Alessandro siamo insieme da 9 anni, circa un anno fa abbiamo deciso di avere un bambino, che purtroppo non è arrivato". Ed è venuto fuori un piccolo nodulo, che poi è diventato molto aggressivo: “Non facevo la mammografia da diversi anni. È venuto fuori un piccolo nodulo. È risultato essere un tumore molto aggressivo”. Nel corso dell'intervista, la ex Gf ha ricordato anche l'importanza della prevenzione.