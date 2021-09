Carolina Marconi e la battaglia contro il tumore: “È stato un fulmine che mi ha trafitto” Quando i medici le hanno annunciato il tumore ha risposto: “Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio”. Tutto era iniziato con un progetto di famiglia: “Ci siamo fatti aiutare dalla fecondazione assistita, per questo ho fatto delle analisi”, spiega a Silvia Toffanin. “Non facevo la mammografia da diversi anni. È venuto fuori un piccolo nodulo. È risultato essere un tumore molto aggressivo”.

A cura di Giulia Turco

Carolina Marconi ospite a Verissimo racconta la sua dura battaglia contro il tumore al seno. L'ex gieffina si racconta nel salotto di Silvia Toffanin, tra emozioni e lacrime, trovando il coraggio di raccontare il momento in cui ha scoperto il brutto male contro il quale avrebbe dovuto combattere. "Io e Alessandro siamo insieme da 9 anni, circa un anno fa abbiamo deciso di avere un bambino, che purtroppo non è arrivato", racconta Carolina davanti alla commozione di Silvia Toffanin, che non riesce a trattenere le lacrime davanti al suo racconto.

Quando Carolina Marconi ha scoperto di avere un tumore

Il sogno di diventare presto mamma si è trasformato in una dura battaglia da affrontare. Lì Carolina Marconi ha dovuto tirare fuori tutte le forze che aveva. Quando i medici le hanno annunciato il tumore ha risposto: "Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio". E pensare che tutto era iniziato con un progetto di famiglia: "Ci siamo fatti aiutare dalla fecondazione assistita, per questo ho fatto delle analisi", spiega a Silvia Toffanin. "Non facevo la mammografia da diversi anni, con il Covid di mezzo. È venuto fuori un piccolo nodulo, oltre ad una protesi rotta. È risultato essere un tumore molto aggressivo. È stato come un fulmine che mi ha trafitto lo stomaco".