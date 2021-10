Carolina Marconi accusata di spettacolarizzare il cancro, Eleonora Daniele: “Siete dei cretini” “Tutte le donne che mi hanno scritto non mi hanno fatta sentire sola. Uso Instagram come un diario”, spiega Carolina Marconi ospite a Storie Italiane. Esporsi sui social tuttavia significa accettare anche giudizi che fanno male. C’è chi l’ha accusata di fare pubblicità alla chemioterapia. Dura la replica di Eleonora Daniele: “Ma come vi permettete di toccare la forza di una donna che decide di condividere un momento così fragile?”.

Carolina Marconi è ospite a Storie Italiane per raccontare il dramma della sua malattia e la forza con la quale sta riuscendo a combatterla. L'ex concorrente del Grande Fratello racconta il suo viaggio nel salotto di Eleonora Daniele, un percorso che ha scelto di vivere in maniera pubblica, condividendo sui social ogni dolore e ogni conquista, scoprendo la forza della condivisione per non sentirsi sola e per dare a sua volta il coraggio ad altre donne come lei che combattono contro la malattia.

Eleonora Daniele interviene in difesa di Carolina Marconi

Nella puntata di martedì 12 ottobre, Carolina Marconi si emoziona ancora una volta raccontando la sua storia, quella che tutti i suoi fan conoscono bene perché l'hanno seguita passo passo tramite il suo profilo Instagram: "Sono orgogliosa di essere donna, tutte le donne che mi hanno scritto mi hanno tranquillizzata e non mi hanno fatta sentire sola. Uso Instagram come un diario", spiega Carolina. Esporsi sui social tuttavia significa accettare di essere sommersi da opinioni discordanti, da giudizi che a volte fanno male. Tra questi ci sono quelli di persone che l'hanno accusata di fare pubblicità alla chemioterapia e di spettacolarizzare il suo dolore. Dura la replica della conduttrice di Eleonora Daniele, che ha indirizzato un messaggio a tutti coloro che sono di questa opinione:

Ci sono un sacco di cretini, perché siete dei cretini. Ma come vi permettete di toccare la forza e il coraggio di una donna che decide con grande umiltà di condividere la sua vita e un momento così fragile? Siete dei cretini.

Come sta Carolina Marconi e come procede la chemioterapia

L'ex gieffina mostra in ogni occasione una grande forza d'animo: "Io sto bene, la sto vivendo serenamente e con forza. A volte non so nemmeno dove l’ho trovata", spiega a Storie Italiane. "Mi mancano sei cicli di chemio bianca, dico sempre che il 10 novembre finisco tutto e farò una grande festa", racconta. Non appena il brutto male sarà superato, Carolina Marconi tornerà ad occuparsi del suo desiderio di avere un figlio. "Nonostante la malattia, non rinuncio alla speranza di diventare madre e lo sarò in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta adotterò un bambino e sarà forse ancora meglio".