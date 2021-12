Tutti i migliori film di Natale su Netflix, l’elenco aggiornato Il catologo Netflix offre un’ampia selezione di film di Natale: grandi cult e classici delle feste, commedie romantiche, cartoni animati da guardare con i bambini e nuovi titoli natalizi da godersi in famiglia o in coppia.

A cura di Valeria Morini

Sarà un Natale ricco di nuovi film per bambini, romantici e divertenti. Per godersi un po' le festività, cosa c'è di meglio che restare a casa e passare le vacanze in famiglia davanti al piccolo schermo, con una maratona di film per le feste? Tra le offerte più ricche in proposito, segnaliamo quella di Netflix, che ha dedicato un'intera sezione del suo catalogo ai film di Natale da guardare in streaming, come ‘Un bambino chiamato Natale', che racconta la storia di Nikolas, un bambino determinato che affronta il proprio destino in una terra magica abitata dagli elfi. Vi consigliamo i migliori dieci, segnalando quindi il lunghissimo elenco dei titoli a disposizione, tra classici delle feste da rivedere con i bambini, film romantici e commedie natalizie per tutti i gusti, senza dimenticare i nuovi titoli.

Nuove uscite di Natale da vedere su Netflix

Nell'enorme catalogo a disposizione sulla piattaforma di Netflix, dai film per ragazzi alle comedy romantiche per gustarsi un bel Natale in coppia, vi segnaliamo i 10 titoli da non perdere, appena usciti o in arrivo, tra classici e tante commedie italiane.

Un bambino chiamato Natale – Al primo posto nella classifica dei nuovi film di Netflix c'è la storia di Nikolas, un bambino che parte per un'avventura nel nevoso Nord alla ricerca del padre. Il film di genere fantastico vede nel cast Henry Lawfull, Toby Jones, Sally Hawkins ed è perfetto per tutta la famiglia. First Man – Il primo uomo – La storia di Neil Armstrong arriva su Netflix il 20 dicembre. Ryal Gosling interpreta il primo uomo che ha camminato sulla Luna. Un Castello Per Natale – Altra commedia romantica sbarca su Netflix: il film racconta la storia di una scrittrice americana che si innamora di un castello e si scontra con il duca che lo possiede. Nel cast Brooke Shields, Cary Elwes, Lee Ross. Don't Look UP – In arrivo il 24 dicembre un dramma a sfondo sociale con un cast stellare: Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. The Unforgivable – Il film drammatico distribuito da Netflix ed uscito lo scorso 24 novembre racconta la storia di una donna (Sandra Bullock) che tenta di ricostruire la sua vita dopo aver scontato la sua pena in prigione. Dos – Un horror spagnolo, thriller drammatico, ruota attorno a due sconosciuti che al loro risveglio si ritrovano legati all'addome. Con Pablo Derqui e Marina Gatell. A 1000 Km Dal Natale – In arrivo il 24 dicembre una commedia romantica che vede un revisore contabile che odia il Natale cambiare idea sulle feste dopo aver incontrato una donna. Con Tamar Novas, Veronica Forqué, Andrea Ros. Nemici a Natale – Il 21 dicembre arriva su Netflix una commedia tutta da ridere: una gita di famiglia al mare diventa del tutto scatenata per prendere il controllo delle feste di Natale. Nel cast Hector Bonilla, Angelica Maria, Benny Ibarra. IT Chapter Two – L'horror con Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, arriva su Netflix il 19 dicembre. LoveHard – Un classicone, una commedia americana perfetta per gli spiriti più romantici. Nel cast Nina Dobrev, Jimmy O Yang, Darren Barnet. Arberia – Un film emozionante con Caterina Misasi, Brixhilda Shqalsi, Carmelo Giordano, arriva su Netflix il 23 dicembre. Head Full of Honey – In arrivo il 21 dicembre un film per tutta la famiglia con Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer.

L'elenco dei film per le feste dal catalogo di Netflix

Vi riportiamo i titoli più popolari della piattaforma, i migliori film per le feste da non perdere disponibili sulla piattaforma streaming Netflix.

– Partiamo con uno dei classici per eccellenza, quello diretto da Ron Howard con un camaleontico Jim Carrey nei panni del dispettoso folletto che fa di tutto per rovinare la festa più amata dell'anno Love Actually – Altro classicone, la deliziosa commedia britannica corale è perfetta per gli spiriti più romantici. Nel cast, tra gli altri Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson

– Altro film romantico con un quartetto tutto da adorare: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black Qualcuno salvi il Natale: Seconda parte – Titolo che spicca tra le nuove uscite: è il ritorno della magnifica coppia Goldie Hawn-Kurt Russell nei panni di Santa Claus e signora (naturalmente è disponibile anche il predecessore Qualcuno salvi il Natale)

– Con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti BoJack Horseman Christmas Special: Sabrina's Christmas Wish – Irriverente ma imperdibile, lo speciale natalizio della celeberrima serie animata

Film di Natale romantici

Il Calendario di Natale

Single per sempre?

Natale in California

Christmas Flow

Un'eredità per Natale

The Close For Christmas

Un cavaliere per Natale

Nei panni di una principessa Ci Risiamo

Un principe per Natale – Matrimonio Reale

Un safari per Natale

Christmas Drop – Operazione Regali

La cena di Natale

Un principe per Natale: Matrimonio reale

Un principe per Natale: Royal baby

Indovina chi viene a Natale?

Natale Con Vista

Dash & Lily

A Cinderella Story Christmas Wish

Ogni Maledetto Natale

A Wish for Christmas

Christmas Wedding Planner

A Natale Mi sposo

Tutti insieme inevitabilmente

Mezzanotte al Magnolia

Torno per Natale

Let it snow: Innamorarsi sotto la neve

Go! La festa indimenticabile

Cartoni e pellicole natalizie per bambini

Polar Express

Nei panni di una principessa

Un principe per Natale

Famiglia Claus

David e gli elfi

Arthir Christmas

Qualcuno Salvi il Natale 2

Jingle Jangle – Un'avventura Natalizia

Cinderella Story – Christmas Wish

Il Natale di Angela

Shrekkati Feste

Buone Feste Madagascar

Il Natale di Angela 2

Natale Extraterreste

Sugar Rush Natale

Un pettirosso di nome Patty

Miraculous

La festività di Kung Fu Panda

48 desideri di Natale

Il Grinch

Capitan Mutanda e il Mega Felicitante

Smart Christmas

Home – A casa per le feste

Elf

Klaus I segreti del Natale

Film classici di Natale