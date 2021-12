I migliori film di Natale 2021 in streaming su Netflix, Amazon e Disney+: 10 titoli per tutta la famiglia Con il Natale ormai alle porte, cresce la voglia di guardare un film che richiami l’atmosfera di questo magico periodo. Tante le opzioni tra cui scegliere, tra vecchi classici e nuovi uscite sulle principali piattaforme streaming, Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

A cura di Elisabetta Murina

Il Natale è ormai alle porte. E con l'avvicinarsi di questo giorno speciale, cresce la voglia di guardare un film che richiami l'atmosfera del periodo più magico dell'anno, magari stando in famiglia seduti sul divano, davanti alle luci accese dell'albero. Scegliere cosa guardare diventa ogni anno sempre più difficile, tra nuove uscite, come Love Hard su Netflix, e vecchi classici, come Il Grinch, il romantico The Holiday e l'indimenticabile Mamma ho perso l'aereo. Tante anche le novità che le principali piattaforme streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e Now Tv, hanno in serbo per il mese di dicembre.

Love Hard su Netflix

Love Hard è una romantica commedia natalizia disponibile su Netflix già da novembre 2021. La protagonista è Natalie, interpreta da Nina Dobrev (già nota per il suo ruolo in The Vampire Diaries), una scrittrice di Los Angeles piuttosto sfortunata in amore che però non ha nessuna intenzione di arrendersi. E così sceglie di usare una app di incontri per trovare il ragazzo perfetto. Peccato che quando crede di averlo trovato, scopre in realtà di essere stata ingannata. Pensava che dietro al telefono ci fosse l'attraente Josh, interpretato da Darren Barnet (l'attraente Paxton nella serie Non ho mai), invece ha scoperto di aver parlato con Tag (Jimmy O. Yang), un vecchio amico di scuola di Josh. Cosa farà Natalie?

Il Grinch su Netflix e Amazon Prime Video

Il Grinch è una delle commedie fantasy immancabile durante le festività natalizie, disponibile su Netflix e su Amazon Prime Video. È la storia di uno strano essere verde, un dispettoso folletto, che odia il Natale e vuole "rubarlo" a tutti gli abitanti della città di Whoville. Tratto dal romanzo per bambini del Dr. Seuss e vincitore di un Oscar per il miglio trucco, il protagonista è interpretato da Jim Carey.

Un bambino chiamato Natale su Netflix

Un bambino chiamato Natale è una della nuove uscite targate Netflix, disponibile dal 26 novembre. È una storia fantasy per famiglie, basata sull'omonimo libro per bambini di Matt Haig. Il protagonista è Nikolas, interpretato dal giovane Henry Lawfull (al suo debutto), un ragazzino che intraprende una straordinaria avventura tra la neve del Polo Nord per trovare il padre, partito alla ricerca del leggendario villaggio degli Elfi.

Mamma ho perso l'aereo su Disney+

Immancabile durante le feste, Mamma ho perso l'aereo è una commedia adatta a tutta la famiglia, soprattutto ai più piccoli, ed è disponibile su Disney+. È la storia di Kevin McCallister, un ragazzino di undici anni che viene dimenticato per sbaglio a casa mentre il resto della famiglia parte di fretta per le vacanze di Natale. Ma lui non si dispera e anzi si occupa di addobbare la casa e persino di tenere lontano due goffi ladri che tentano di entrare.

Kevin McCallister di Mamma ho perso l’aereo

Io sono Babbo Natale su Amazon Prime Video

Io sono Babbo Natale è una commedia uscita nelle sale a novembre 2021 e da dicembre disponibile alla visione su Amazon Prime video. Nel cast ci sono Marco Giallini e Gigi Proietti, nei panni di Ettore e Nicola. È la storia di Ettore, un ex detenuto che finisce in prigione per una rapina, senza fare il nome dei suoi complici. Per questo motivo non ha legami familiari al di fuori del carcere e non è riuscito a conoscere sua figlia. L'unica prospettiva che ha, per il futuro, è quella di continuare a rubare. Durante uno dei suoi furti si ritrova nella casa di Nicola, un affabile signore che non ha nessuno oggetto di valore, ma in compenso gli rivela la sua vera identità: Babbo Natale.

Gigi Proietti e Marco Giallini in Io sono Babbo Natale

A Christmas Carol su Disney+

A Christmas Carol è l'adattamento cinematografico de Il Canto di Natale di Charles Dickens, disponibile su Disney+. È la storia del vecchio avaro Scrooge, che deve fare i conti con i fantasmi del suo Natale passato, presente e futuro. Questa esperienza lo porterà a cambiare la sua visione nei confronti della vita, aprendolo alla gentilezza e facendogli abbandonare un pò di gelo che ha nel cuore.

Last Christmas su Amazon Prime Video

Last Christmas è una commedia romantica uscita nelle sale nel 2019 e disponibile su Amazon Prime Video, ispirata all'omonima e indimenticabile canzone di George Michael. Dal regista Paul Feig e dalla sceneggiatrice Emma Thompson, vincitrice del premio Oscar, racconta la storia di Kate (Emilia Clarke), una giovane donna che si è trasferita a Londra dalla Iugoslavia e ha un sogno nel cassetto: diventare una cantante famosa. In attesa di trovare la sua strada, lavora come elfo in un negozio di decorazioni natalizie, gestito da Santa, che vede in lei un grande potenziale. Un giorno incontra Tom (Henry Golding), che cambia improvvisamente la sua vita.

La banda dei Babbi Natale su Netflix

La banda dei Babbi Natale è una commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo disponibile su Netflix. I tre inseparabili amici hanno formato una squadra di bocce, i The Charlatans. La notte di Natale vengono arrestati in un appartamento nel quale sembra stia avvenendo una rapina. Ad attenderli in questura c'è il commissario Irene Bestetti (Angela Finocchiaro), che li accusa di far parte della famigerata Banda dei Babbi Natale, che ha già svaligiato diversi appartamenti.

Aldo, Giovanni e Giacomo ne La banda dei Babbi Natale

Miracolo nella 34esima strada su Disney+

Miracolo nella 34esima strada è un altro grande classico di Natale, adatto a tutta la famiglia e disponibile su Disney+. Racconta la storia di una donna, abbandonata dal marito alcuni anni prima, madre di una bambina di otto anni e direttrice dei servizi speciale di un grande magazzino di New York. In occasione del Natale, sceglie per il ruolo di Babbo Natale un vecchio signore, Kriss Kringle, che è convinto di essere il vero Babbo Natale.

Polar Express su Netflix

Polar Express è disponibile su Netflix e incanterà soprattutto i più piccoli. Nel giorno della vigilia di Natale, un ragazzino decide di intraprendere un viaggio su un treno magico, diretto al Polo Nord, alla ricerca di Babbo Natale.