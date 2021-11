Le nuove uscite di Netflix di dicembre 2021: cosa vedere tra le ultime novità Tutti i film e le serie tv da vedere a dicembre 2021 su Netflix: tra le nuove uscite il finale de “La casa di carta” e il nuovo film di Paolo Sorrentino.

È un mese di dicembre particolarmente ricco quello per gli abbonati alla piattaforma Netflix. Sono tantissimi i contenuti on demand disponibili tra le nuove uscite nel mese di Natale 2021 e ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta, come mai prima d'ora per guardare qualcosa di interessante dal ricco catalogo. Tra le serie tv, il 3 dicembre ci sarà l'atto finale de "La Casa di Carta 5, vol.2"; il 17 dicembre debutta la seconda stagione di "The Witcher"; il 22 dicembre la seconda stagione di "Emily in Paris" e il 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno, sarà disponibile la quarta stagione di "Cobra Kai". Tra i film si parte subito alla grande con il western "Il potere del cane" di Jane Campion, il 15 dicembre è il giorno di "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino e il 24 dicembre è il giorno di "Don't Look Up", il film di Adam McKay con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

I film in uscita su Netflix: il catalogo di dicembre 2021

Mercoledì 1 dicembre

In viaggio con papà

Pensavo fosse amore…invece era un calesse

Troppo forte

Viaggi di nozze

Tre uomini e una gamba

Il postino

Il ciclone

Il potere del cane

Wyatt Earp

The Cleanse

I giovani uccidono

La tigre nell'ombra

Paura nella notte

A noi le inglesine!

Virus letale

Vendetta nel sole

Unbroken: Path to Redemption

Alissa

C'era una volta in Messico

Hellegat

Le bugie nel mio letto

The end of the journey

Giovedì 2 dicembre

Single per sempre?

Venerdì 3 dicembre

Cobalt blue

Mixtape – Una cassetta per te

Burned Bridges

Paradise Lost

Rolande Met De Bles – Storia di una passione

Lunedì 6 dicembre

Joker

Johnny English colpisce ancora

Giovedì 9 dicembre

Asakusa Kid

Venerdì 10 dicembre

The Unforgivable

The Enemies

I gabbiani muoiono nel porto

The Dead Bruges

Domenica 12 dicembre

Blinded by the light

Mercoledì 15 dicembre

I guerrieri del cielo e della terra

È stata la mano di Dio

Giovedì 16 dicembre

Natale in California: luci della città

Venerdì 17 dicembre

Formentera

PSalm 21

Venerdì 24 dicembre

Dont’ look up

Venerdì 31 dicembre

The last daughter

Cosa vedere tra le nuove serie TV di Netflix

Venerdì 3 dicembre

La Casa di Carta 5, Vol.2

Lunedì 6 dicembre

Voir

Venerdì 10 dicembre

Aranyak

Sabato 11 dicembre

Inspector Koo

Mercoledì 15 dicembre

The Witcher (Stagione 2)

Giovedì 16 dicembre

Aggretsuko (Stagione 4)

Venerdì 17 dicembre

Decoupled – Divorziare

Lunedì 20 dicembre

Elite – Storie Brevi: Samuel Omar

Mercoledì 22 dicembre

Emily in Paris (Stagione 2)

Giovedì 23 dicembre

Elite Storie Brevi: Patrick

Sabato 30 dicembre

Kitz

Venerdì 31 dicembre

Cobra Kai (Stagione 4)

Stay Close