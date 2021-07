I 5 momenti imperdibili di Temptation Island: Manuela dà uno schiaffo a Stefano e bacia Luciano La sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021 è andata in onda martedì 27 luglio. Tra i momenti imperdibili della serata, la mancata intesa tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti e la furia di Manuela Carriero che ha tirato uno schiaffo a Stefano Sirena. La donna, poi, si è fidanzata con Luciano Punzo.

A cura di Andrea Parrella

L'edizione di Temptation Island 2021 si è chiusa con l'ultima puntata del programma di martedì 27 luglio, tra sorprese e conferme. Nel corso dell'ultimo atto di questa stagione il pubblico ha assistito ai falò di confronto delle ultime due coppie rimaste, quella formata da Manuela e Stefano e l'altra, formata da Alessio e Natascia. Il programma condotto da Filippo Bisciglia ha portato a termine un'altra edizione di grande successo, che ha confermato il programma come un punto di riferimento della televisione estiva da qualche anno a questa parte. Come sempre sono stati diversi i momenti "memorabili" di questa ultima puntata, dove per memorabili si intende qualcosa che sia a metà tra il cringe e il trash.

Manuela aggredisce Stefano

Su tutti svetta naturalmente lo schiaffo che Manuela ha dato a Stefano durante il falò di confronto, al culmine di una lite accesa che ha visto Stefano dire in Tv che la compagna aveva il naso rifatto. Parole che hanno fatto letteralmente infuriare Manuela, che ha aggredito l'ex compagno costringendo Bisciglia ad intervenire. Nessuna speranza di conciliazione, i due sono usciti separati dal programma.

La mancata intesa tra Tommaso e Valentina

Altra momento topico è stato senza dubbio quello tra Valentina e Tommaso, che si sono lasciati dopo sole tre puntate del programma. Se Valentina è parsa inamovibile nel dire che non avesse più alcuna intenzione di avvicinarsi a Tommaso, quest'ultimo continuava a dirsi certo che prima o poi si sarebbero rimessi assieme. Quando si dice l'intesa.

Alessandro e l'ossessione dei pesi

Significativo, per tutta l'edizione di Temptation Island, è stato il rapporto di Alessandro con la palestra e il culto del corpo, che parevano le sole cose a interessargli. Il fatto che i pesi siano stati la prima cosa di cui si è preoccupato di prendere quando ha lasciato la casa che divideva con Jessica, la sua ex con cui era entrato a TI, è piuttosto significativo.

Giulia e la caduta dal pelo

Chicca affatto irrilevante quella di Giulia, la single che ha tentato Tommaso nel corso del programma. Chiamata in causa nel racconto della coppia Tommaso-Valentina, ha raccontato di aver avuto un incontro con lui dopo la fine del programma, nonostante lui avesse ancora la testa per la sua ex fidanzata. "Capisco che lei sia caduta dal pero" dice Tommma. "Io non cado dal pelo", ha risposto lei.

Manuela e Luciano, il bacio poi il fidanzamento

Temptation Island 2021 si conclude con l'immagine consolatoria di Manuela e Luciano insieme. Già nel corso del programma si erano scambiati dei baci roventi. Finita la storia di lei con Stefano, non hanno aspettato un secondo prima di mettersi insieme e ora, i due, dicono di essere già fidanzati.