I 5 momenti imperdibili dell’undicesima puntata del GF Vip:dalle lacrime di Lulù alle urla di Giucas Da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, fino alla lite furiosa tra Ricciarelli e Russo, ecco i momenti più interessanti dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 lunedì 18 ottobre. Ecco i momenti più interessanti della serata.

A cura di Andrea Parrella

È andata in scena lunedì 18 ottobre l'undicesima puntata del Grande Fratello, durante la quale ci sono stati molti momenti che vedranno nuovi sviluppi nelle prossime puntate. Da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, fino alla lite furiosa tra Ricciarelli e Russo, ecco i momenti più interessanti della puntata.

Miriana ammette: "Nicola mi piace"

Tra le storie che stanno sbocciando al Grande Fratello Vip, c'è senza ombra di dubbio quella tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Una storia ancora in divenire, visto che lui pare molto preso e interessato dalla showgirl, la quale è invece più restia e frenata rispetto al lasciarsi andare del tutto con lui. Dopo la dichiarazione esplicita di Pisu, che ha detto a Miriana di essere innamorato di lei, la showgirl ha ritenuto troppo affrettata la cosa, ma non ha negato: "Se non ci fossero tutte queste telecamere lo frequenterei".

La lettera di Chico Forti per Jo Squillo, fine dello sciopero della fame

Dopo losciopero della fame di tre giorni per dare visibilità alla vicenda di Chico Forti, è proprio quest'ultimo a scrivere a Jo Squillo per ringraziarla. Forti ha fatto arrivare un messaggio alla redazione del Grande Fratello Vip. Una lettera privata, che sarà consegnata a Jo Squillo, e una pubblica indirizzata proprio ad Alfonso Signorini: "Alfonso non ho la fortuna di conoscerti, ma dopo essere stato inondato di messaggi non posso non scriverti. Tu e Jo Squillo siete fantastici. Grazie per il sangue fresco che mi avete iniettato nelle vene".

Lulù in lacrime, vittima di revenge porn a 15 anni

Lulù Selassié aveva raccontato di essere stata vittima di revenge porn a 15 anni ed ha ribadito tutto nel corso della puntata del reality del 18 ottobre, non riuscendo a trattenere le lacrime nel ricordo di quei mesi difficili, in cui non ha potuto vivere tranquilla ed è stata costantemente perseguitata dalla paura. "Sono così io perché quando avevo 15 anni per sei mesi una persona mi ha ricattato con delle mie foto nuda", con queste parole Lulù Salassiè aveva spiegato le ragioni delle sue incertezze, ripercorrendo quel periodo difficile: "Io ho vissuto sei mesi in un incubo terribile".

Il tormentone di Giucas Casella

L'ennesima vita di Giucas Casella è al Grande Fratello Vip, dove sta regalando settimanalmente piccole perle di sé, rendendosi protagonista (o accettando pacificamente di esserne la vittima) di uno scherzo edilizio. Si tratta del tormentone del cappotto termico, con Signorini che ad ogni puntata apre una parentesi sulla villa di Giucas Casella a Termini Imerese, che a quanto pare avrebbe bisogno di lavori di rifacimento edilizio.

Katia Ricciarelli contro Carmen Russo, lite furiosa

Lite furibonda al Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Tutto è accaduto all'improvviso, senza che fosse Alfonso Signorini ad innescare un dibattito. In un momento di nomination, Katia Ricciarelli ha appunto deciso di nominare Carmen Russo, che interrogata da Signorini sul perché di una nomination di questo tipo, ha provato a minimizzare dicendo che Katia l'avesse votata dopo aver perso con lei una partita a biliardo. Parole che hanno mandato Katia Ricciarelli su tutte le furie e provocato un'incomprensione che Alfonso Signorini ha dovuto sedare.