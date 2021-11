I 5 momenti imperdibili dell’ultima puntata del GFVip: Sophie e Soleil, la guerra dei cloni La 20esima puntata del Grande Fratello Vip riassunta in cinque momenti salienti che racchiudono le emozioni più forti dell’appuntamento settimanale con il reality di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

La ventesima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni per i gieffini che hanno avuto modo di raccontarsi, ancora una volta, sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia. Tra incontri familiari inaspettati e bussolotti che contengono biglietti pronti a regalare nuove opportunità, i protagonisti di questo appuntamento settimanale sono stati senza dubbio Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi a cui, infatti, sono stati dedicati più blocchi nel corso della puntata.

Miriana continua la sua avventura al GF

L'evento più eclatante è stato, senza dubbio, il rientro in casa di Miriana Trevisan. Finora tutti gli eliminati non hanno potuto godere di questa incredibile gioia e, infatti, una volta arrivati in studio hanno dovuto con una leggera tristezza accettare la loro eliminazione. Non è andata così per la showgirl che, invece, si è rivelata la detentrice del bussolotto della fortuna: "Io sono un po' strega, lo avevo sognato stanotte, chiedetelo ai ragazzi l'ho detto anche a loro" rivela la gieffina ancora incredula per questa opportunità.

Gianmaria incontra la sorella Alberta

Tra i momenti più emozionanti c'è anche quello dedicato all'incontro tra Gianmaria Antinolfi e sua sorella Alberta. L'imprenditore napoletano non è riuscito a trattenere la commozione: "L'ultima persona che mi aspettavo di vedere qui, so che sforzo ha fatto". La sorella nel poco tempo a disposizione cerca di trasmettergli tutto il suo orgoglio: "Ho sentito che avevi bisogno del sostegno di qualcuno, sei stato attaccato fin da subito e molti ti hanno dipinto per quello che non sei, ma tu hai un grande dono, che è il senso del perdono. Siamo tutti fieri di te".

Leggi anche I 5 momenti imperdibili della diciottesima puntata: la telenovela con Soleil Sorge e Delia Duran

Lo scontro tra Alex Belli e Adriana Volpe

Scintille nello studio del Grande Fratello Vip con il confronto tra Alex Belli e Adriana Volpe. L'attore ha contestato alla showgirl di aver messo in dubbio il suo amore per Delia Duran, dal momento che l'opinionista ha dichiarato che i due, in realtà, non sarebbero sposati: "Delia non è tua moglie né per la chiesa, né per lo Stato, quindi qualcosa di falso c'è" ha tuonato la Volpe.

Soleil attacca Gianmaria

I battibecchi tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi continuano. I due, ormai, nonostante sembrava avessero trovato un equilibrio finiscono sempre per scontrarsi e in puntata l'influencer ha nuovamente attaccato il suo ex: "Vuole fingersi quello che non è, si è costruito un personaggio, dovrebbe essere più umile e invece anche quando diceva di fare i regali alle donne, poi li comprava tutti all'outlet".

Il faccia a faccia tra Soleil e Sophie

Anche per Soleil Sorge e Sophie Codegoni è arrivato il momento di un confronto. L'influencer italo-americana ritiene che la ex tronista sia priva di personalità e sia ancora in cerca di una sua identità. Di contro, la 19enne dichiara: "Quello che rimprovero a Soleil è il fatto di non essere obiettiva, per lei qualsiasi cosa io faccia è vista male: non ho personalità, la copio, se parlo perché mi sento attaccata in realtà è perché sto rosicando, ma non è così e io di lei vedo sia quello che non mia piace che quello che mi piace".