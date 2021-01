Lunedì 11 gennaio 2021 è andata in onda la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini con Antonella Elia e Pupo opinionisti. Diversi i momenti che possiamo considerare "chiave" della puntata e li abbiamo selezionati per voi:

Elisabetta Gregoraci comunica la diffida in diretta a Giulia Salemi

Dopo aver fatto il confronto con Pierpaolo, Elisabetta ne ha approfittato per comnicare qualcosa anche a Giulia Salemi, in particolare comunicandole di averla diffidata: "Hai tirato fuori delle cose sul mio conto, ha insinuato tante volte sulla mia vita privata. Da quando sono uscita, è come se in realtà io fossi ancora in questa casa, si parla tanto di me. Marcello ti farà avere una serie di cose, c'è una lista lunghissima". La Salemi, piuttosto, perplessa prende atto dell'accaduto: "Ah ma quindi mi hai diffidato? Adoro!".

L'incontro tra Andrea Zenga e la madre

Uno dei momenti più toccanti è stato certamente l'incontro tra Andrea Zenga e sua madre, Roberta Termali. Lacrime a pioggia per entrambi e un discorso di Roberta Termali che resterà impresso nella mente dei telespettatori: "Sei disarmante per quanto sei bello e per quanto sei puro".

La sorpresa trash del fidanzato di Rosalinda

Spazio per i tormenti di Rosalinda Cannavò che riceve una sorpresa dal suo fidanzato, Giuliano Condorelli, che non è stato particolarmente presente durante questo suo percorso. Con un video, girato malissimo, per strada e pieno di disturbi ambientali, il giovine sembra più volersi mettere in mostra che realizzare effettivamente una sorpresa alla ragazza. "Sembra Alberto Angela": la sintesi di Pupo è encomiabile.

Dayane rivede sua madre dopo 15 anni

Momento "Carramba" con la madre di Dayane Mello che si mostra in video, dopo quindici anni che le due non si vedono più. In un messaggio, la signora spiega i motivi della sua assenza: "Ho affrontato molte difficoltà, ma non sono mai stata una prostituta. Per una madre è doloroso sapere che una figlia cerca nel passato di una madre, io amo tutti i miei figli allo stesso modo, anche se sono davvero triste, io ho sofferto per tirarti su. Ti amo, vivi la tua vita e che Dio ti protegga".

Antonella Elia e Samantha De Grenet, la seconda parte dello scontro

Antonella Elia e Samantha De Grenet provano a chiarirsi su una ferita che è ancora aperta. Antonella Elia spiega di non aver voluto far alcun riferimento alla malattia di Samantha: "Non riesco a pensare che io abbia colpito te per portarti un danno psicologico, un riferimento alla tua malattia, di cui io non sapevo nulla. Non mi permetterei mai di colpire una persona per far del male". I toni sono più bassi, ma le due parti sono ben lontane dal chiarirsi. Samantha De Grenet spiega: "Dietro una magrezza o un chilo di troppo, ci può essere qualche altra cosa. Quindi è meglio tacere". Sull'argomento è intervenuto anche Alfonso Signorini per fare da paciere: "Potremmo stare qui per delle ore, ma concludo chiedendo scusa al pubblico a casa perché quello che si è visto la scorsa settimana non è quello che vogliamo portare nelle vostre case".