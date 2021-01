Andrea Zenga è stato uno dei protagonisti della puntata dell'11 gennaio 2021 del Grande Fratello Vip. Ovviamente, si è parlato ancora una volta del suo rapporto con il padre, lo storico portiere dell'Inter Walter Zenga. Con lui non è riuscito a costruire alcun tipo di rapporto, perché suo padre non è mai stato presente. Lui è cresciuto con questa assenza e un blocco di puntata è stato proprio dedicato a lui e a un confronto con sua madre, Roberta Termali.

Le parole di Walter Zenga su Andrea

Chiamato da Alfonso Signorini, Andrea Zenga spiega la sua situazione: "Più vado avanti nei giorni e più penso di avere piacere a raccontare la mia storia e quello che penso. Ne parlo in maniera tranquilla, mi reputo fortunato. Poi, ovvio, ci sono cose che per rispetto di mia mamma e mio fratello, preferisco non affrontare, ma sono cose private e che è giusto che rimangano nascoste". Andrea Zenga è così venuto a conoscenza delle parole di suo padre: "Io mi auguro che il suo messaggio sia rivolto a chi lo ha insultato. Se fosse diretto a me, credo che inevitabilmente io faccia parte della sua vita. Quindi, io parlo come e quando voglio e penso di parlare sempre in maniera molto educata e rispettosa della sua persona".

L'arrivo della mamma di Andrea Zenga

L'arrivo di Roberta Termali è uno dei momenti più iconici e sicuramente toccanti della puntata dell'11 gennaio 2021. Roberta Termali non riesce a trattenere le lacrime quando vede anche Andrea Zenga piangere:

È un'emozione che non avremmo mai vissuto grazie a questo programma. Sono una mamma super orgogliosa di te, stai facendo una cosa pazzesca e bellissima. Sto ricevendo complimenti, persone che mi scrivono e si complimentano per il ragazzo che sei. Sei disarmante per quanto sei puro e buono. Te l'avevo detto: se sarai capace di essere sempre te stesso. Non ho parole a guardarti così, a casa i tuoi fratelli sono fan numeri uno. Piangi e fai piangere anche me.

Un momento che ha toccato particolarmente il pubblico a casa.