I 5 momenti imperdibili della 22esima puntata del GfVip: il triangolo Alex-Delia-Soleil è finito I momenti più significativi della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 26 novembre.

Prosegue l'appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip. Siamo arrivati alla ventiduesima puntata, in onda su Canale 5 il giorno 27 novembre 2021. Come di consueto, elenchiamo di seguito quelli che sono stati i 5 momenti imperdibili della puntata andata in onda ieri sera. Ancora una volta grande protagonista Alex Belli, punta di diamante di un triangolo formato da Soleil Sorge e Delia Duran, anche questa volta presente nella casa. Questa volta, però, c'è il lieto fine. È arrivata la madre di Francesca Cipriani per dare forza e coraggio alla figlia. C'è stata anche la lite tra Alfonso Signorini e Lulù: il conduttore ha minacciato la Selassié di eliminarla dal gioco.

Il triangolo Alex-Delia-Soleil

Ogni cosa ha una fine. Anche il triangolo composto ad Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Almeno, noi ci speriamo perché questa storia ha detto tutto quello che si poteva dire. Alla fine, Alex Belli ha rassicurato pienamente Delia Duran. Anche Soleil Sorge è stata invitata dagli autori a raggiungerli e Delia Duran è sembrata finalmente pacifica. È la fine di questo triangolo?

Alfonso Signorini contro Lulù

Per l'ennesima volta, Lulù "spreca" una nomination votando Manila Nazzaro: "Non so perché. Non ci sta il motivo e non me lo posso inventare". Questa volta, però, Alfonso Signorini non lascia passare niente e minaccia la concorrente:

Parliamoci chiaro, la volta scorsa ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination. […] La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci. La prossima settimana non voglio più vedere una cosa del genere. Ci sarà pure una preferenza tra gli altri, non dirmi che sono tutti sullo stesso piano. Se nomini Manila ci deve essere un motivo.

L'arrivo della madre di Francesca Cipriani

Quanta commozione per il momento che ha visto protagonista Francesca Cipriani. È arrivata sua madre, Rita Di Michele, che l'ha rincuorata dopo le rivelazioni della scorsa puntata, quando ha rivelato di essere finita nelle mani di un uomo violento:

Non mi devi chiedere scusa. Tu sei stata vittima di un orco, di un carnefice, è lui che deve chiedere scusa. Le leggi ora sono cambiate. Abbiamo avuto la fortuna che i carabinieri sono venuti ogni volta che li ho chiamati. Tu non devi chiedere scusa, devi diventare più forte e combattiva.

Il solito Giucas Casella

Il solito Giucas Casella, un po' personaggio, un po' zimbello di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini lo lascia parlare delle sue innumerevoli conquiste, poi far per fargli raccontare di Patrizia De Blanck, probabilmente per preparare il terreno per una prossima puntata. Successivamente, Alfonso Signorini stuzzica l'illusionista riguardo il flirt con un uomo. L'identikit corrisponderebbe a un cardiochirurgo di nome Armando, rivela Signorini. È la solita supercazzola?

Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: la pace

Una discussione che poteva diventare qualcosa di più e che alla fine si è risolta con la pace. Parliamo di Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, da un paio di settimane in rotta di collisione: nel corso della puntata numero 22, Alfonso Signorini le ha messe di fronte e le ha fatte chiarire. Katia Ricciarelli affonda: "Non voglio litigare, voglio veramente finirla. Non ne posso più. Cerca di non piangere continuamente, stai sempre con gli occhi bagnati. Non mi rispondi perché non hai niente da dire". Poi, però, si chiariscono. Miriana ammette: "Sei il mio tallone d'Achille".