I 5 momenti imperdibili della 19esima puntata del GF Vip: i ricordi di Katia e il figlio di Jucas I 5 momenti imperdibili della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata che si è contraddistinta per tanti segmenti tra emozioni e polemiche.

I 5 momenti imperdibili della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata che si è contraddistinta per il compleanno di Giucas Casella e la doppia sorpresa: l'arrivo di suo figlio James e la telefonata di Mara Venier. C'è stato un momento molto emozionante per Katia Ricciarelli, che ha ripercorso la sua vita intera, dai ricordi con la mamma fino al matrimonio con Pippo Baudo. Nicola Pisu è uscito venerdì ma già è tornato nella casa per un primo confronto con Miriana Trevisan. Ancora spazio per il triangolo Alex Belli-Soleil Sorge-Delia Duran. Alex Belli è accusato da Adriana Volpe di essere troppo teatrale. Poi, la frase agghiacciante di Alfonso Signorini sull'aborto.

Il momento Katia Ricciarelli

Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ripercorre la sua vita sentimentale. Inevitabile il passaggio più interessante su Pippo Baudo. Come è noto, la soprano e il conduttore Rai sono stati sposati per ben diciotto anni ma nel 2004 si sono separati. Tra le motivazioni del divorzio, le incomprensioni caratteriali e anche la mancata maternità di lei. Ma Katia Ricciarelli lancia un messaggio proprio a Pippo Baudo, con cui dopo anni di contrasti, finalmente sono tornati a parlarsi. C'è stato anche un momento importante, quello del ricordo di sua madre.

Le sorprese per Giucas Casella: il figlio James e Mara Venier

Tra le sorprese della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip c'è certamente quella per Giucas Casella. Nel giorno del suo compleanno, l'illusionista-mentalista è stato omaggiato con la presenza di suo figlio, James Casella. Nella casa del Grande Fratello Vip tutti meravigliati dalla presenza di James e dalla sua somiglianza: "È incredibile, è Giucas da giovane". Poi ha chiamato Mara Venier: "Giucas, in questi giorni mi manchi molto". Non è stata menzionata la morte di Giampiero Galeazzi.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan alla resa dei conti

A pochi giorni dall’uscita di Nicola Pisu dalla casa del Grande Fratello Vip, c’è stato il confronto definitivo con Miriana Trevisan e i due hanno concluso che non potrà esserci nulla fuori. "Te ne sei andato dalla casa" – ha dichiarato Miriana Trevisan – "e io mi sono sentita più libera". Come darle torto.

La telenovela Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge

Nella casa del Grande Fratello Vip sono tutti molto stanchi della telenovela tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Anche le opinioniste attaccano. Adriana Volpe accusa Alex Belli di essere troppo teatrale e in più fa una serie di supposizioni sul presunto matrimonio con Delia Duran, arrivato tre mesi prima la partenza di Alex Belli per il Grande Fratello Vip. Alex Belli non ci sta.

Alfonso Signorini e la frase sull'aborto

"Siamo contrari all'aborto in ogni caso". Una frase abbastanza scivolosa pronunciata da Alfonso Signorini. Sui social tutti in piedi per queste parole che lasciano passare un messaggio certamente fuori tema.