GF Vip, Nicola e Miriana alla resa dei conti: “Sei andato via e mi sono sentita più libera” A pochi giorni dall’uscita di Nicola Pisu dalla casa del Grande Fratello Vip, c’è stato il confronto definitivo con Miriana Trevisan e i due hanno concluso che non potrà esserci nulla fuori.

A pochi giorni dall'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, è il momento della resa dei conti tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. L'ex concorrente, eliminato nella puntata dello scorso venerdì, ha voluto chiarire la sua posizione con Miriana Trevisan, dopo l'affaire amoroso non andato a buon fine nato tra loro all'interno della Casa, arrivato a un punto di rottura pochi giorni prima dell'uscita di Pisu dal GF Vip. "Dalla mia uscita non mi pare che ti sia mancato così tanto. Ho visto un po' di leggerezza", ha contestato Pisu a Miriana, che ha contestato la sua affermazione:

Quale leggerezza? è sempre stato così, ho provato a proteggerti.

Il confronto in casa tra Miriana e Nicola

Lui respinge questa risposta: "Sapendo come stavo nei tuoi confronti, ti sei distaccata del tutto, mi hai fatto credere che un minimo, anche fuori, potesse esserci una conoscenza, invece nulla, per un litigio". Miriana non nega che dal momento dell'uscita dal programma, in lei sia avvenuto qualcosa di liberatorio:

Quando sei andato via mi sono sentita un po' più libera, non mi sentivo i tuoi occhi addosso. Sono convinto che da parte mia non possa esserci amicizia né altro. Non mi sembra giusto. Ci ho creduto e sono stato sempre coerente.

Parole alle quali Miriana ha risposto con delusione e nel più sincero dei modi: "Sono stata troppo gentile, se provavo ad allontanarti, lo facevo con gentilezza. Oltre l'attrazione non c'era altro. Poi io non sono una veggente, sono una persona umile e gentile. Non pensavo nemmeno che una persone di 33 anni potesse piacermi. A essere leali non funziona, dire sempre la verità non ha effetto".

La spaccatura definitiva tra Miriana e Pisu

La relazione tra i due si era arenata quando, all'ennesima incomprensione, durante una delle dirette del programma, Pisu aveva mostrato tutto il risentimento nei confronti di Miriana dicendole:"Vai da chi ti fa del male, è quello che meriti".