“Meriti chi ti tratta male”: Nicola Pisu furioso spiega la frase detta a Miriana Trevisan

La puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa lunedì 8 novembre, ha visto andare in scena uno scontro durissimo tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. I due, dopo essersi nominati a vicenda, si sono scambiati pesanti accuse. Il figlio di Patrizia Mirigliani è convinto che la showgirl lo abbia illuso ed è ricorso a una frase decisamente inaccettabile: "Vai da chi ti tratta male, quello ti meriti", facendo riferimento a una relazione passata, in cui Miriana avrebbe sofferto molto. Dopo la diretta, Pisu ha provato a spiegare meglio il senso di quelle parole condannate da Alfonso Signorini.

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Nicola Pisu si è sfogato con alcuni inquilini della casa. Ha spiegato che nonostante riconosca di avere esagerato con quella frase, ritiene di essere stato illuso e preso in giro da Miriana:

A Giucas Casella, Lulu e Sophie Codegoni, Nicola Pisu ha spiegato che con quella frase intendeva dire che lei ha sempre trattato con il massimo rispetto Miriana Trevisan ed era contrariato perché è stato ripagato con un atteggiamento a suo dire ambiguo:

"Io l'ho sempre trattata bene, ecco perché le ho detto ‘Vai a farti trattare male da un altro'. Se voglio rimanere? In parte sì, ma non finché c'è lei qui. Faccia il pubblico. Io quella persona non la voglio vedere. Mi dà fastidio. Mi ha illuso. Il senso di quella frase è che io l'ho trattata bene, allora vai a farti trattare male dagli altri. L'ho detto in un momento di rabbia. Ho chiesto scusa. Sarà anche una persona buona, ma a me le persone che si arrampicano sugli specchi con i sentimenti e devono sviare il discorso perché non mi sanno dire la verità, non le reputo persone. Cioè sì, sei una persona, ma io sono chiaro con te e pretendo, esigo sui sentimenti che tu lo sia con me. Se tu mi vuoi bene, mi dici che tra me e te non ci può essere niente e io mi allontano".