C'è un motivo se Temptation Island è apprezzato anche da chi non ama i programmi di Maria De Filippi: è la carica irresistibilmente trash che pervade il reality estivo di Canale 5. Le dinamiche delle coppie protagoniste, con uomini e donne divisi e costretti alla convivenza con tentatori e tentatrici, vorrebbe essere uno spaccato della vita sentimentale, ma alla fine risulta essere soprattutto un concentrato di scene tra il ridicolo e il comico, anche grazie al sapiente lavoro di montaggio che, assieme alla colonna sonora coltissima e sempre azzeccata, rappresenta il punto di forza della trasmissione. Andiamo quindi a rievocare 10 momenti di assoluto divertimento nella storia dello show e del suo spin off Temptation Island Vip.

1. La grande fuga di Cristian Gallella

Temptation è un po' la versione tamarra del Truman Show, costellata di "fughe" da parte dei personaggi. Partiamo da quella di Cristian Gallella, che nella prima edizione vide da lontano Tara Gabrieletto, sulla spiaggia. A nulla valsero le indicazioni della produzione di non avvicinarsi. Novello Romeo, Cristian si precipitò dalla fidanzata di corsa, inseguito dalla sicurezza e vanamente bloccato dagli autori. "Mollala, ti ho detto di mollarla!", inveì Gallella contro qualcuno che cercava di trattenere Tara. Nulla riuscì a impedire ai due innamorati di abbracciarsi romanticamente in acqua. E di essere immediatamente squalificati.

2. Salvatore Di Carlo corre a nuoto da Teresa Cilia

Altro episodio ad alto tasso di romanticismo, quello di Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, che nell'edizione 2015 sentivano troppo forte la mancanza l'uno dell'altra. Solo un laghetto separava i due inconsolabili fidanzati: Salvatore non esitò e, completamente vestito, si gettò in acqua per raggiungere l'amata. Godetevi la scena al ralenti qui sotto, ché manco Dirty Dancing.

3. La saga dei Lenticchi

Non si può parlare di Temptation senza citare loro, ovvero Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, che l'allora compagna (successivamente si sono lasciati malissimo) chiamava affettuosamente Lenticchio, imitata da tutta Italia con somma mestizia di lui ("Non dico Terminator, ma Lenticchio…!"). Nell'annata 2017, Selvaggia si disperò con copiose lacrime per la vicinanza di lui con la single Desirée Maldera.

4. La malattia delle donne di Oronzo Carinola

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono una coppia affiatatissima, ma a Temptation lei s'inalberò giustamente per la troppa intimità tra lui e le tentatrici. Di fronte alla scena di un occhiolino a una single, lui prima si giustificò parlando di un tic, poi ammise la curiosa "patologia" che con ogni probabilità affligge una certa parte del mondo maschile: "Sai che ho la malattia delle donne".

5. Martina Sebastiani sbaglia il nome del fidanzato

L'epic fail più indimenticato, in un'edizione (quella del 2018) ricchissima di scene topiche, dal sopracitato Oronzo a Lara Zorzetto che voleva aprire come una verza Michael De Giorgio, fino a Gemma Galgani special guest star per rassicurare Ida Platano. Il premio va tuttavia a Martina Sebastiani entrò parecchio in confidenza con Andrea Dal Corso, fino a iniziare con lui un vero e proprio flirt. Il momento più imbarazzante, però, fu quando chiamò il fidanzato Gianpaolo Quarta col nome sbagliato: "Andr… cioè".

6. Le cotolette di Valeria Marini

Anche le edizioni Vip hanno regalato grandi perle. Dalla prima (condotta da Simona Ventura), come scordare l'appetito di Valeria Marini, vicina a Ivan Gonzalez ma più interessata alle cibarie disponibili nel resort sardo: "Ci sono le cotolette. Ah, quella che volevo io, la pizza!"

7. I sofficini di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini (che mette le zeppe per sentirsi all'altezza)

Dalle cotolette passiamo ai sofficini, quelli citati da Stefano Bettarini nella medesima edizione di TI Vip per imputare alla compagna Nicoletta Larini le scarse doti culinarie (motivo per cui andavano tutte le sere al ristorante, beati loro). Semplicemente geniale l'idea di mettere la coppia nella stagione condotta dall'ex moglie di lui Simona Ventura, che si è trovata a soccorrere la Larini in lacrime: "Non mi sento alla sua altezza, secondo voi perché mi metto le zeppe?".

8. La corsa di Ciro Petrone che emula Lady Cocca

Gallella e Di Carlo sembravano inimitabili, e invece ecco arrivare Ciro Petrone, che nella sua permanenza di brevità record ha regalato forse il siparietto più indimenticabile di tutti. L'attore di Gomorra proprio non ce la faceva a stare senza la sua Federica Caputo: si è lanciato da uno scoglio come Indiana Jones, con la prontezza di un quaterback ha attraversato la spiaggia a falcate e ha seminato bodyguard e cameramen come Lady Cocca in Robin Hood, il tutto sulle note di "Como yo te amo". Una scena semplicemente epocale, con immancabile squalifica.

9. Bella Patata è Anna Pettinelli!

"Bella Patata sono io!", esclamò un'infuriata Anna Pettinelli, che prima di diventare prof ad Amici aveva messo alla prova il grande amore con Stefano Macchi. L'eccessiva vicinanza tra lui e la tentatrice Cecilia Zagarrigo aveva scatenato la gelosia della radiofonica. Per fortuna, il vero patatone è Stefano, che era totalmente in buona fede.

10. L'ira funesta di Lorenzo Amoruso contro Anna Boschetti

Grande protagonista della prima delle due edizioni del 2020 è stata la coppia formata dal simpatico Lorenzo Amoruso e dalla dolcissima Manila Nazzaro. Lui ha svolto un ruolo paterno e si è incaricato di proteggere Andrea Battistelli dalla compagna Anna Boschetti, da lui reputata troppo venale. Quando lei ammise di tener conto dell'agiatezza economica di Andrea, l'ex calciatore si fece sfuggire un urlo "E allora?", che resterà negli annali.