Tra i film di stasera giovedì 17 dicembre c'è "Harry Potter e il Principe Mezzosangue" su Canale 5, il sesto capitolo della saga diventata celebre grazie ai libri scritti da J.K. Rowling. Il mondo magico è ormai invaso dai mangiamorte e dai sostenitori del signore oscuro.

Per il celebre maghetto e i suoi fedeli amici è il momento di agire per riportare la pace ad Hogwarts.

Gli altri film che andranno in onda questa sera sono il film commedia "Il sindaco del rione Sanità" su Rai Tre, il thriller "Il segreto dei suoi occhi" su Rai Movie e il film romantico "Nozze romane" su Rai Premium.

Trai i programmi che andranno in onda stasera 17 dicembre 2020 ci sono "Sanremo Giovani 2021" su Rai Uno una nuova puntata del telefilm "9-1-1" su Rai Due, il programma di approfondimento "Dritto e rovescio" su Rete Quattro e il programma di inchiesta "Le Iene Show" su Italia Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:20: Sanremo Giovani 2021 (Programma musicale)

Porta a porta (Programma di approfondimento) o2:05: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 02:39: Che tempo che fa (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: 9-1-1- – "A pezzi" "Ocean's" (Telefilm)

9-1-1- – "A pezzi" "Ocean's" (Telefilm) 23:40: Una Pezza di Lundini (Programma satirico)

Una Pezza di Lundini (Programma satirico) 00:00: 9-1-1 – "Attenzione a cosa desideri" "La vita che scegliamo" (Telefilm)

9-1-1 – "Attenzione a cosa desideri" "La vita che scegliamo" (Telefilm) 00:45: Crazy ex-girlfriend – "Sarà libero Josh tra due settimane?" (Telefilm)

Rai Tre

21:20: Il sindaco del rione sanità (Film commedia)

Il sindaco del rione sanità (Film commedia) 23:30: Blob (Rubrica)

Blob (Rubrica) 00:00: Tg3 Linea Notte (Programma di informazione)

Tg3 Linea Notte (Programma di informazione) 01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Dritto e rovescio (Programma di approfondimento)

Dritto e rovescio (Programma di approfondimento) 00:47: Striptease (Film commedia)

Striptease (Film commedia) 02:57: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

TG4 – Ultima ora (Programma di informazione) 03:20: Verso l'Eden (Film drammatico)

Canale 5

21:20: Harry Potter e il Principe Mezzosangue (Film fantastico)

Harry Potter e il Principe Mezzosangue (Film fantastico) 00:10: X-Style (Rubrica)

X-Style (Rubrica) 00:40: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:15: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:18: Le Iene Show (Programma di inchiesta)

Le Iene Show (Programma di inchiesta) 01:05: Amici (Talent show)

Amici (Talent show) 01:35: Amici (Talent show)

Amici (Talent show) 02:05: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Everly (Film thriller)

Everly (Film thriller) 22:55: Non ti presento i miei (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Il segreto dei suoi occhi (Film thriller)

23:05: L'uomo nell'ombra (Film thriller)

Rai Premium

21:20: Nozze romane (Film commedia)

23:45: Una vita da star (Film commedia)

Rai Storia

21:10: a.C d.C. – Maria Teresa suocera d'Europa (Documentario)

23:10: Carmelo Bene. Lectura Dantis (Documentario)

La5

21:10: Christmas at the Palace (Film commedia)

23:00: The Royal Saga (Documentario)

La7

21:15: Piazza Pulita (Programma di approfondimento)

23:45: Atlantide Files (Documentario)

La7d

21:30: Grey's Anatomy – "Aiuto, sono viva" (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy – "Chi vince prende tutto" (Serie tv)

TV8

21:35: Ci vediamo domani (Film commedia)



23:35: Il Natale di Grace (Film commedia)

Real Time

21:20: Vite al limite (Docureality)

00:10: Incidenti di bellezza (Docureality)

Cielo

21:20: La battaglia dei tre regni (Film d'azione)

00:05: L'impero della passione (Film drammatico)

Nove

21:39: Il profumo del mosto selvatico (Film drammatico)

23:38: Resta anche domani (Film commedia)

Paramount

21:10: La principessa e il gigante (Film fantastico)

23:10: Dragonheart 3 – La maledizione dello stregone (Film fantastico)

Iris

21:14: Un poliziotto alle elementari (Film commedia)

23:34: Special Forces – Liberate l'ostaggio (Film d'azione)

Dmax

21:25: Uomini di pietra (Documentario)

23:20: La febbre dell'oro – Il tesoro del fiume (Documentario)

Focus

21:15: L'Italia tra le stelle (Documentario)

23:55: Cose di questo mondo (Documentario)

Top Crime

21:10: Il silenzio dell'acqua (Serie tv)

23:15: Law&Order – Unità Vittime Speciali (Serie tv)