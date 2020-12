Tra i film di stasera sabato 26 dicembre c'è "Harry Potter e i doni della morte – Parte 2" su Canale 5.Lo scontro finale tra Harry e Voldemort è ormai inevitabile: il mago, però, ha bisogno degli ultimi Horcrux, uno dei quali è alla Gringott.

Gli altri film che andranno in onda questa sera saranno "Natale alle Hawaii" su Rai Due e il film commedia con Leonardo Pieraccioni "Il Ciclone" su Italia Uno.

Tra i programmi di stasera 26 dicembre 2020 segnaliamo "Affari tuoi – Viva gli sposi" su Rai Uno e la miniserie televisiva con Terence Hill "L'uomo che sognava con le aquile" su Rai Premium.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:30: Affari Tuoi – Viva gli sposi (Game show)

Affari Tuoi – Viva gli sposi (Game show) 22:50: Un bebè per Natale (Film sentimentale)

Un bebè per Natale (Film sentimentale) 00:30: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:05: Sottovoce (Rubrica)

Rai Due

21:05: Natale alle Hawaii (Film commedia)

Natale alle Hawaii (Film commedia) 22:45: N.C.S.I. (Serie tv)

N.C.S.I. (Serie tv) 23:30: Tg2 Dossier (Programma di informazione)

Tg2 Dossier (Programma di informazione) 00:15: Tg2 Storie (Programma di informazione)

Rai Tre

20:30: Ballerina (Film d'animazione)

Ballerina (Film d'animazione) 22:00: Loving Vincent (Film drammatico)

Loving Vincent (Film drammatico) 23:35: Tg3 (Programma di informazione)

Tg3 (Programma di informazione) 23:55: Una notte al museo 3 (Film commedia)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:22: The terminal (Film drammatico)

The terminal (Film drammatico) 00:07: About a boy – Un ragazzo (Film commedia)

About a boy – Un ragazzo (Film commedia) 02:10: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 02:32: La presidentessa (Film commedia)

Canale 5

21:20: Harry Potter e i doni della morte – Parte II (Film fantastico)

Harry Potter e i doni della morte – Parte II (Film fantastico) 23:46: Il diario di Bridget Jones (Film commedia)

Il diario di Bridget Jones (Film commedia) 01:44: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 02:19: Striscia la Notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:40: Il ciclone (Film romantico)

Il ciclone (Film romantico) 23:50: Jack Frost (Film fantastico)

Jack Frost (Film fantastico) 01:50: I Griffin – "Pranzo a rotelle" (Sitcom animata)

I Griffin – "Pranzo a rotelle" (Sitcom animata) 02:25: Studio aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Dolittle (Film commedia)

Dolittle (Film commedia) 23:05: Come un gatto in tangenziale (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Il patriota (Film drammatico)

00:00: Aspettando il re (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: L'uomo che sognava con le aquile (Serie TV)

23:20:L'uomo che sognava con le aquile (Serie TV)

Rai Storia

21:15: La banda degli onesti (Film commedia)

22:45: Sono Gassman! Vittorio re delle commedia (Documentario)

La5

21:10: Operation Christmas (Film sentimentale)



22:55: Un Natale di mille colori (Film sentimentale)

La7

21:15: Il matrimonio che vorrei (Film romantico)

23:15: Il club delle prime mogli (Film commedia)

La7d

21:30: Body of Proof (Serie tv)

22:20: Body of Proof (Serie tv)

TV8

21:30: Un Natale da Cenerentola (Film sentimentale)

23:15: Un Natale da favola (Film sentimentale)

Real Time

21:30: Vite al limite e poi – Lee e Rea Sarah (Docureality)

23:15: Vite al limite e poi – Sean (Docureality)

Cielo

21:15: Profumo (Film erotico)

23:15: Linda Lovelace (Film erotico)

Nove

21:25: Freddie Mercury – The Great Pretender (Documentario)

23:30: Stargate (Film d'avventura)

Paramount

21:10: Piccole donne (Film drammatico)

23:00: Le streghe di Eastwick (Film fantastico)

Iris

21:00: Die Hard – Duro a morire (Film d'azione)



23:39: Sotto il segno del pericolo (Film d'azione)

Dmax

21:25: Cose di questo mondo (Documentario)

23:15: Cose di questo mondo (Documentario)

Focus

21:15: La guerra dei kamikaze (Documentario)

23:15: Ferrari: race to immortality (Documentario)

Top Crime

21:10: Poirot – "Il Natale di Poirot" (Film giallo)

23:05: Chicago P.D. – "Il prezzo dovuto" (Serie tv)