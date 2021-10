Grande Fratello Vip, Soleil Sorge scoppia in lacrime: “Non ce la faccio più, mi sento sola” Soleil Sorge è crollata in un pianto disperato, parlando con Gianmaria Antinolfi. L’influencer sente che nessuno nella casa ha manifestato un interesse, sincero, nei suoi confronti e lamenta di trovarsi sempre al centro di questioni che non le interessano, subendo gli attacchi di tutti che iniziano a pesarle.

A cura di Ilaria Costabile

Soleil Sorge è crollata, il personaggio più forte della sesta edizione del Grande Fratello Vip non ha retto al peso delle tante discussioni che da quando è iniziato il reality l'hanno vista protagonista. Parlando con Gianmaria Antinolfi l'influencer è scoppiata in un pianto pieno di rabbia e dispiacere, in cui ha messo in evidenza come molti dei concorrenti si siano accaniti sulla sua persona e non le rivolgano nemmeno un gesto d'affetto.

Lo sfogo di Soleil

"Io tengo duro, tengo duro, tengo duro però anche io ho i miei crolli, lo so che tutti si aspettano delle cose, io non ho neanche un minimo di…soltanto i miei follower meno male che ho loro che mi danno un minimo di affetto" così inizia lo sfogo di Soleil, che si apre con la persona con cui ha avuto un rapporto più conflittuale all'interno della casa del Grande Fratello, ovvero il suo ex Gianmaria Antinolfi, che però, prova a rassicurarla e starle accanto. L'influencer continua il suo discorso parlando anche del comportamento degli altri inquilini:

Qui dentro a nessuno frega un cavolo, tutti a parlare di sé stessi, a non vedere l’ora di essere protagonisti di un momento anche brutto dell’altro, e a me che non frega un cavolo di queste cose continuano a mettermi in mezzo solo a quelle robe lì. Ci fosse una sola persona che minimamente si interessa a chiedermi come stai oggi. Devo essere sempre quella forte, quella che si deve difendere da tutti, quella con le spalle larghe, ma vaf***lo, non ce la faccio più.

Tutti contro Soleil Sorge

Non solo il triangolo "amoroso" in cui è invischiata con Sophie Codegoni e proprio Gianmaria Antinolfi, ma anche le altre inquiline della casa non la vedono di buon occhio, dal momento che ritengono sia una stratega, pronta sempre ad innescare una lite quando le fa più comodo. Il suo modo di fare, così deciso e perentorio, non è piaciuto a molte delle altre concorrenti. Anche per le questioni che riguardano l'andamento della casa, come quando finì l'acqua, la prima persona a cui diedero la colpa fu proprio Soleil. C'è poi chi, come Raffaella Fico, l'ha accusata di averle lanciato un bicchiere, creando un vero e proprio caso.