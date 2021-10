È finita l’acqua nella casa del Grande Fratello Vip, le concorrenti: “È colpa di Soleil Sorge” Nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti hanno dovuto fare i conti con l’assenza di acqua. Le vippone hanno mostrato grande preoccupazione perché non potevano né struccarsi, né lavarsi i denti. Dopo aver fatto mente locale, hanno convenuto sul nome della responsabile: “Soleil è stata l’ultima a fare la doccia”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, non c'è un attimo di pace. In queste ore, i concorrenti hanno dovuto fare i conti per l'ennesima volta con l'assenza di acqua. Infatti, quando i vipponi si concedono lunghe docce o bagni rigeneranti, la casa resta a secco per un po'. È stato Samy Youssef a rendersi conto dell'accaduto e ad annunciare a Raffaella Fico, Jo Squillo, Carmen Russo e Manila Nazzaro, che erano intente a struccarsi: "L’acqua non c’è. Vi do questa bella notizia".

La casa del GF Vip senza acqua, la reazione delle concorrenti

Così, alcune delle donne della casa, hanno manifestato subito la loro preoccupazione su come struccarsi o lavarsi i denti, data l'assenza di acqua. Raffaella Fico, Jo Squillo e Jessica Hailé Selassié, in particolare, hanno rimarcato come il problema non possa essere risolto, se alcuni concorrenti continuano a concedersi una lunga doccia ogni sera. Le vippone hanno fatto mente locale e sono subito risalite all'ultima persona che ha fatto la doccia e che avrebbe consumato l'acqua a disposizione.

Le concorrenti danno la colpa a Soleil Sorge

Jessica Hailé Selassiè ha spiegato alle sue compagne di avventura: "Soleil è stata l'ultima a fare la doccia, mentre facevamo lo show, ricordi? Ha lavato pure i capelli". Jo Squillo, allora, ha ribadito l'importanza di ricorrere all'acqua con parsimonia: "È giusto anche che lo faccia, però bisogna capire che bisogna stare meno sotto l'acqua. Bisognerebbe dirglielo però". Raffaella Fico ha aggiunto:

“L’acqua va via quando si sta troppo tempo, non è una novità. Questa storia delle docce deve finire. Il problema è che si fanno docce lunghe. Quando vediamo le persone cosa dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a discutere?”.

Carmen Russo le ha dato ragione: “Le docce non si possono fare la sera” e Raffaella Fico ha concluso, ribadendo che il problema non è farsi la doccia, ma trattenersi sotto il getto d'acqua troppo a lungo: “Non si possono fare per ore”.