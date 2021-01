Simone Gianlorenzi è stato ospite del consueto appuntamento con CasaChi, il format creato dai giornalisti della testata diretta da Alfonso Signorini nel quale solitamente si lascia ampio spazio ai commenti su quanto accade nella casa più spiata d'Italia. Il musicista e marito di Stefania Orlando ha detto la sua sulla decisione da parte della produzione di allungare ulteriormente il reality e anche su quanto è stato detto sul conto della moglie dal suo ex marito, Andrea Roncato, con il quale ha avuto anche un recente confronto telefonico.

Il marito di Stefania Orlando sul prolungamento del reality

Il reality, ormai è confermato, chiuderà i battenti il primo marzo con un diffuso malcontento da parte dei gieffini che, ormai, sono stanchi e sfibrati da questa esperienza che non accenna a finire. A proposito di questo nuovo cambiamento da parte della produzione, anche chi aspetta i concorrenti fuori le mura di Cinecittà non è riuscito a trattenere il suo disappunto: "Non l’ho presa benissimo. Per me lei può restare anche un altro anno, l’importante è che stia bene, che sia felice e con il sorriso, se deve restare e stare male meglio che torni a casa. Io temo per la sua incolumità psicologica, è una grossa pressione vivere per tanti mesi in quella situazione, sono preoccupato anche per quando tornerà alla vita normale, non ho risposte, ho molti quesiti, speriamo bene."

Il confronto con Andrea Roncato

Altro argomento scottante, sul quale è stato interrogato il musicista durante questa ospitata, riguarda quanto è stato detto da Andrea Roncato nel corso di una delle ultime puntate di Live-Non è la D'Urso, quando ha parlato delle motivazioni che hanno portato alla fine del suo matrimonio con la showgirl. L'attore, dopo questo intervento iniziale, si è scusato dicendo di essere stato convinto ad affrontare l'argomento. Sulla questione, Gianlorenzi ha le idee molto chiare:

Andrea è un uomo di spettacolo, non credo che sia uno sprovveduto che si sia fatto sopraffare da un mondo che non gli apparteneva. Io credo che lui si sia confrontato con un mondo che purtroppo conosce molto poco, quello dei social, dove a volte è più importante il silenzio della parola perché poi si innesca un meccanismo per cui continui a sprofondare sempre di più. Lui è una persona per bene e noi gli vogliano sinceramente bene, per quello mi sono sentito di scrivere di non attaccarlo più sui social. Andrea, quando si è visto arrivare 30-40 insulti, ha iniziato a tirare fuori parole un po’ pesanti, ha perso un po’ la testa e se non sei pratico di social rischi di fare una brutta fine. Io mi sono sentito di fare quel gesto per fargli sentire la nostra vicinanza.

A queste dichiarazioni, poi, aggiunge un dettaglio particolare, inerente ad una chiacchierata telefonica che hanno avuto di recente: "Sì, ci siamo sentiti. Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina, io gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto. Ci siamo detti quello che pensiamo, lui ha concluso dicendo che tifa Stefania e di non farla uscire. Era molto felice del suo percorso. Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme".