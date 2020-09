Una cosa è certa: nella casa del Grande Fratello Vip non ci si annoia mai. I concorrenti sono ore che si dilettano in prove di ballo, intenti ad imparare prese, salti e pirouette sotto la guida della coreografa d'eccezione Matilde Brandi. Ma l'entusiasmo alle volte può giocare brutti scherzi e ne sanno qualcosa Myriam Catania e Massimiliano Morra che stavano rischiando davvero di farsi male.

La presa disastrosa di Myriam Catania e Massimiliano Morra

Il Grande Fratello ha chiesto ai vip di esercitarsi per riproporre uno dei balli più noti della storia del cinema, si tratta della scena madre di Dirty Dancing, comprensiva della presa che ha fatto sognare milioni di ragazze che si immaginavano già a volteggiare in aria con Patrick Swayze. Ebbene, oltre ad Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che sono la coppia formata dagli autori del reality, Matilde Brandi ha chiesto a tutti gli altri presenti nella casa di cimentarsi nelle prove, per vedere chi fosse in grado di sostenere una presa di quel livello. Durante uno dei tanti esercizi è la volta di Myriam Catania e Massimiliano Morra. Come si vede nel video che qualcuno ha registrato e diffuso sui social, l'attrice corre verso l'altro coinquilino che la attende pronto a tirarla su. Per la troppa spinta o forse per una questione di equilibri mal calcolati, si vede come arrivata una volta in alto, Myriam Catania ha rischiato di cadere con la testa a terra, se non ci fosse stato il soccorso repentino degli altri inquilini, i due si sarebbero fatti davvero molto male.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli balleranno insieme

L'altra coppia a dover ballare in puntata è quella formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Sulla showgirl e il modello già c'è chi scommette che possa nascere un flirt, dal momento che lui non sembra affatto disdegnare la compagnia della ex moglie di Flavio Briatore. Più volte, nell'arco di questi giorni, il pugliese ha cercato di avvicinarsi, ma lei ha sempre cercato di non eccedere nei contatti che possano dare adito a qualche chiacchiericcio di troppo, già alimentato dopo la prova del bacio.