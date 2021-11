Grande Fratello Vip: il reality show si allunga, quando sarà la finale La sesta edizione del Grande Fratello Vip non poteva essere da meno rispetto a quella dello scorso anno, ragion per cui la finale a dicembre è stata già slittata di diversi mesi. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, il reality dovrebbe concludersi il 14 marzo 2022, ben oltre il limite comunicato ai gieffini.

A cura di Ilaria Costabile

Come è accaduto per la scorsa edizione del reality show, anche quest'anno la sfida più ardua del Grande Fratello Vip è quella di durare il più a lungo possibile, dal momento che rappresenta ancora una delle trasmissioni di punta di Mediaset. Da settembre i gieffini dovevano restare nella Casa più spiata d'Italia fino a metà dicembre, ma adesso le cose sono cambiate e il punto di arrivo sarebbe metà marzo.

Quando sarà la finale del Grande Fratello Vip

La data, attualmente, è quella del 14 marzo 2022, giorno in cui dovrebbe concludersi il reality show di Canale 5. Almeno questo è quanto apprende TvBlog, che quindi conferma l'intento del Biscione di creare un format televisivo mai realizzato prima, dal momento che, rispetto allo scorso anno, questa edizione potrebbe durare anche di più. Secondo la testata, infatti, ci sarà una breve interruzione per le vacanze natalizie, in quanto gli ultimi appuntamenti televisivi cadrebbero il 17 dicembre. Si esclude, quindi, il Capodanno al Grande Fratello Vip, come lo scorso anno, anche perché già si sta paventando un nuovo festeggiamento in piazza, come accadeva negli anni precedenti alla pandemia.

I nuovi ingressi nella Casa

Ovviamente, se il reality, come annunciato, dovrebbe prolungarsi così tanto, sarà necessario che entrino nuovi protagonisti. Più si va avanti, più è probabile che si vengano a creare nuove dinamiche. Secondo Tvblog sarebbero tre o quattro i concorrenti pronti ad entrare per fine novembre, inizio dicembre, e altrettanti dopo le vacanze natalizie. Un primo nome è già comparso, anche se in maniera involontaria, ovvero quello del Divino Otelma che, a quanto lasciato trapelare da alcuni indizi poi prontamente cancellati, sarebbe il primo nuovo concorrente del reality. Altri i nomi che sono spuntati in queste settimane in cui, abituati all'esperienza dello scorso anno, si preventivava l'entrata di nuovi vipponi.