“Grande Fratello Vip, il Divino Otelma pronto ad entrare nella Casa” La sesta edizione del Grande Fratello Vip si protrarrà con molta probabilità ben oltre dicembre, ragion per cui è necessario che entrino nella casa nuovi concorrenti. Uno di questi potrebbe essere il Divino Otelma che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia a dir poco inequivocabile, per poi cancellarla dopo pochi minuti.

A cura di Ilaria Costabile

La sesta edizione del Grande Fratello Vip non vuole certo essere da meno di quella che l'ha preceduta, ragion per cui anche quest'anno il reality non si fermerà a dicembre, ma verrà prorogato almeno fino a febbraio, se non metà marzo. Ecco perché, alla spicciolata, entreranno nuovi concorrenti e a quanto pare uno di questi sarà Marco Belelli, meglio conosciuto come il Divino Otelma.

L'indizio del Divino Otelma

Stando a quanto riportato sul sito Biccy.it, il noto volto tv avrebbe spifferato una notizia tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram, che riguarda il suo prossimo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Al centro della schermata compare un occhio di colore blu disegnato sopra una casa, il tutto accompagnato dalla scritta "Quasi pronti". Insomma, gli indizi non lascerebbero dubbi ad ulteriori spiegazioni che non riguardino il suo arrivo nella dimora di Cinecittà. La storia è stata repentinamente cancellata, eppure questo dettaglio condiviso dal Divino fa presumere che possa essere lui il primo nuovo concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sempre che non si tratti di un'ospitata momentanea.

Il Divino Otelma incontrerà due ex compagne di reality

Il Divino Otelma non è nuovo ai reality show, infatti ha partecipato per ben due volte all'Isola dei Famosi. La prima esperienza da naufrago è stata proprio in veste di concorrente, mentre la seconda come guest star. Durante la sua permanenza in Honduras ha incontrato due personaggi che, d'altronde, ritroverebbe anche tra le mura di Cinecittà. Si tratta di Carmen Russo, che in quell'edizione dell'Isola riuscì a resistere da sola per diverse settimane, lontano dal gruppo che la credeva eliminata, e poi il Divino incontrerà nuovamente Francesca Cipriani che, inoltre, si è beccata anche una querela a parte sua. Un episodio, infatti, li vide protagonisti in Honduras, dove la maggiorata spinse il naufrago che, però, si schiantò contro un palo di legno, decretando la fine della sua esperienza isolana.