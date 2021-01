Dopo la conferma ufficiale da parte del conduttore, ormai è certo che il Grande Fratello Vip verrà prolungato ancora per qualche settimana, con grande stupore e sconcerto dei concorrenti. Non è escluso, quindi, che possa esserci qualche novità in merito all'andamento del reality e stando a quanto riporta Dagospia, sembrerebbe che Alfonso Signorini abbia intenzione di far entrare un altro concorrente nella casa più spiata d'Italia. Secondo la testata di Roberto D'Agostino, si tratterebbe di una nota opinionista che sempre più spesso vediamo nei salotti di Barbara D'Urso.

Una new entry al GF

Il nome in questione è quello di Alda D'Eusanio. Il conduttore avrebbe voluto fortemente l'ingresso della giornalista 70enne nella casa, per scompigliare un po' le dinamiche che, dopo tre mesi di permanenza, iniziano ad essere sempre uguali. Dal momento che il prolungamento del reality è previsto fino al 26 febbraio, ci sarebbe il tempo necessario per sovvertire le carte in tavola e dare nuovo sprint al programma. Da parte della nota opinionista non è emerso nulla e nemmeno i canali ufficiale del Grande Fratello hanno divulgato informazioni di questo genere. Quindi, l'entrata di questa nuova concorrente, potrebbe essere ancora in forse.

I gieffini turbati dal prolungamento

Intanto, nella dimora di Cinecittà, i concorrenti stanno valutando l'ipotesi di abbandonare il gioco. Molti avevano espresso il loro disappunto davanti ad un ulteriore prolungamento, dichiarando che dopo l'8 febbraio non avrebbero continuato il gioco, perdendo così l'opportunità di portare la vittoria a casa. Tra i personaggi più contrariati c'è Tommaso Zorzi che, più di una volta ha manifestato i suoi dubbi in merito, contrariando anche gli autori del programma che, quindi, perderebbero un personaggio forte come hanno fatto intendere in un audio sfuggito nella casa, che ha destato non poco scalpore, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i fan dell'influencer milanese.