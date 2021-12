Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: sei concorrenti in nomination Nessun eliminato nella ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip. I concorrenti in nomination sono: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 11 dicembre 2021, non ha avuto eliminazione. I concorrenti finiti in nomination sono: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Per effetto delle regole del gioco, Giacomo Urtis e Valeria Marini, Soleil Sorge, Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Giucas Casella sono risultati immuni. Soleil perchè è stata la preferita del pubblico, Aldo Montano e Giucas Casella e poi Adriana Volpe ha puntato sulla coppia Urtis-Marini, Sonia Bruganelli su Katia Ricciarelli. Tra i momenti più importanti certamente lo schieramento della casa del Grande Fratello Vip contro l'asse Soleil Sorge-Alex Belli. In particolare, anche nel corso delle nomination palesi, Francesca Cipriani ha attaccato ancora una volta Soleil per le frasi dichiarate: "L'unica cosa che puoi fare è buttarti nell'umido".

Chi ha salvato il pubblico, le percentuali

Il televoto del Grande Fratello Vip era valido per salvare uno dei nominati. Per il pubblico, è risultata Soleil Sorge essere la preferita. Oltre ad aggiudicarsi l'immunità, Soleil Sorge ha scelto chi deve andare in nomination tra gli altri nominati della settimana. Soleil Sorge ha quindi deciso di salvare Biagio D'Anelli e Maria Monsé e ha condannato Sophie Codegoni alla nomination.

Chi sono i concorrenti in nomination

Tutti nominano Maria Monsé. Vediamo brevente in questa cronologia, come sono arrivati i voti a Maria Monsé: Sophie Codegoni, Jessica Selassie, Biagio D'Anelli, Carmen Russo, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Lulu Selassie, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani. L'unico a nominare una persona diversa è Alex Belli che punta Francesca Cipriani. Da quel momento scatta la polemica e le nomination palesi si trasformano in un momento per mettere in piazza altre questioni che saranno certamente sviscerate nella prossima puntata. Manuel Bortuzzo ha votato Miriana Trevisan. Maria Monsé vota Carmen Russo. Dopo questo blocco, iniziano le nomination segrete dei vip: Giacomo Urtis e Valeria Marini votano Maria Monsé; Aldo Montano vota Maria Monsé; Giucas Casella vota Maria Monsé; anche Katia Ricciarelli vota Maria Monsé. Soleil Sorge, infine, dopo aver condannato Sophie Codegoni alle nomination, nomina Gianmaria Antinolfi.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 10 dicembre 2021

La puntata del GfVip 2021 del 10 dicembre ha visto Alfonso Signorini raccontare ai "vipponi" la data ufficiale di chiusura del gioco: 14 marzo 2021. Come detto in apertura, lo scontro Soleil Sorge-Sophie Codegoni ha avuto ampio spazio, poi c'è stato il momento "emotional" con Katia Ricciarelli che ha rivelato di aver pensato al suicidio.